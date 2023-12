Amici 23: Petit e Lil Jolie sorprendono con “Guagliò” e “Non é la fine”/ Le reazioni ai nuovi singoli

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit e Lil Jolie rilasciano i singoli “Guaglió” e “Non é la fine”

Petit e Lil Jolie, tra i concorrenti cantanti in corsa ad Amici 23, rilasciano i nuovi singoli, “Guaglió” e “Non é la fine”. Ebbene sí, gli allievi al celebre talent show nel team capeggiato dall’insegnante di canto, Rudy Zerbi, pubblicano i nuovi brani su tutte le piattaforme musicali e, per l’occasione, presentano le proposte musicali in un’intervista esclusiva concessa ai microfoni del portale web, WittyTV.

Guagliò é il nuovo singolo partenopeo dopo il primo titolato “Che fai”, tra le canzoni targate Amici 23 che segnano il volume di streaming più alto sulla piattaforma Spotify Italia: ” parla di amore giovane, l’amore non deve essere non deve essere pesante -fa sapere il giovane nipote d’arte di Nadia Rinaldi, Petit-, ma é avere passione…provare amore e nel brano c’é un aneddoto… sono partito volendo fare una canzone per Napoli, parlando di vicoli, e mi é venuta in mente una storia d’amore: dedico una frase a Marisol Castellanos -aggiunge parlando della competitor ballerina di Amici 23- ‘ngopp e vicol ‘e Napl alluccan…’…adesso possiamo ballare…e me ne vado”. Tradotto dalla lingua napoletana, il messaggio é : “Ora, nei vicoli di Napoli, urlano, adesso possiamo ballare”, per la serie ora che la fama é arrivata per il cantante, Petit può ballare, complice l’amore scoperto ad Amici 23.

Le dichiarazioni rivelatrici di Amici 23

Poi, é la volta di Lil Jolie: “il mio Non é la fine parla di me… preferisco non raccontarla ed é vostra la libera interpretazione… sono contenta, sono fragile…l’emotività é altalenante -spiega raccontandosi la cantautrice, alludendo al singolo che parla delle sue “mille-voci” e l’insicurezza…-…non sono una persona e basta ma sono più persone insieme…é la parte più adulta che parla alla parte fragile…la musica mi fa sentire sicura di me”.

Dichiarazioni che corredano il nuovo rilascio musicale di Amici 23, rendendo i singoli pubblicati particolarmente virali sui social, così come emerge nel tripudio di interazioni di consenso degli utenti nel web, tra like, condivisioni e commenti di supporto. E, intanto, anche Matthew e Ayle presentano i nuovi singoli…

