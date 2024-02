Amici 23: Petit primeggia e Malia é ultimo/ La classifica della gara canto

Amici 23, Petit é il First class di canto!

Petit é il First class indiscusso tra i talenti cantanti in corsa ad Amici 23 e si classifica primo alla rinnovata gara di canto domenicale al talent show di Maria De Filippi. Così come si evince dagli annessi spoiler della puntata datata 25 febbraio 2024, ripresi online da Amici news e Superguida TV.

Così, nell’ordine della classifica della rinnovata gara di canto cover domenicale, primeggia Petit:

Al primo posto Petit, che canta Me so mbriacato. Il giudice Fabrizio Moro dice che il suo timbro lo coinvolge. Essendo arrivato primo si esibisce sulle note dei pezzi inediti promossi come singoli Tornerai e Che fai e riceve la maglia di accesso al Serale.

Mida é secondo e canta Good vibes di Ghali. Nella canzone il giovane inserisce delle barre parlando di una tipa che doveva “mollarlo” e che in chat con le sue amiche parlava solo di lui.

Lil Jolie é terza classificata e canta Nell’aria. Fiorella Mannoia le dice che deve usare meglio la dizione.

Ayle é quarto classificato e canta Dillo alla luna. Fabrizio Moro gli dà 10 e gli dice che è bravissimo.

Sarah Toscano é quinta classificata e i giudici le consigliano di essere più disinvolta sul palco di Amici 23.

Fuori dalla Top 5 del circuito canto…

Nahaze é sesta e canta Anche sta sera di Elodie e Sfera. Fabrizio Moro le dice di trovare lei più brava di Elodie a cantare la stessa canzone.

Kia settima classificata ad Amici 23, canta Can’t take my eyes off you.

Ultimo posto per Malia, che canta Baciami ancora. Vendendolo ancora una volta ultimo e dovendo pensare al Serale, il maestro di canto Rudy Zerbi decide di eliminarlo.

La classifica sommaria di tutte le puntate di Amici 23, relativa al circuito canto, vede primo e promosso al serale Petit e ultimo Malia, che é l’eliminato. Nel frattempo, intanto, Nicholas Borgogni soffre per le critiche di Emanuel Lo…











