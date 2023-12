Amici 23, Petit si dichiara a Marisol Castellanos/ “Ho scritto Guaglió, pensando a noi e…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit porge in dono a Marisol Castellanos una lettera d’amore

É un Petit particolarmente intimista il protagonista di una clamorosa dichiarazione d’amore destinata alla compagna di studio ad Amici 23, Marisol Castellanos. É ormai risaputo che, tra una lezione delle arti canto e ballo e un break, nell’Avvento del Santo Natale 2023, il cantautore Petit e la ballerina Marisol Castellanos si palesino sempre più vicini e intimi tra loro. E da settimane i due giovani, non a caso, sono al centro del gossip rosa made in Italy che li anticipa tra i primi preannunciati concorrenti ammessi alla attesa fase serale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, all’edizione corrente di Amici 23, ma non solo. Ebbene sì, i due giovani talenti in corsa al talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset si impongono inoltre come i candidati al titolo della coppia di piccioncini per antonomasia, targata Amici 23. Un gossip che trova fondamento tra le novità del daytime di Amici 23, datato in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 21 dicembre 2023. Per l’occasione, in particolare, complice il clima prenatalizio che non manca nella casetta dei giovani talenti Petit destina a Marisol Castellanos una lettera in dono.

Si tratta di una vera e propria dichiarazione d’amore, tra le cui righe il cantautore allievo nel team facente capo a Rudy Zerbi si dichiara innamorato della ballerina allieva nella squadra capeggiata da Alessandra Celentano. E non solo. Perché, tra le righe del dono epistolare, poi, il concorrente nipote d’arte di Nadia Rinaldi svela il retroscena sulla nascita del suo secondo singolo lanciato ad Amici 23, ossia Guagliò, che con il primo singolo Che fai si preannunciano tra i pezzi più influenti di quest’annata corrente del talent show.

Le parole d’amore di Petit rivolte a Marisol Castellanos

“Bimba, ogni giorno che passa capisco quanto tu sia importante per me …mi strappi un sorriso …sei persona bellissima non avrei mai pensato di trovare l’amore… finché non sono giunto ad arrivare a scrivere Guaglió pensando a noi due. Sei il più bel regalo che potevi farmi- fa sapere un coinvolgente Petit alla sua amata Marisol, per poi chiudere la sua dichiarazione suggelando il suo amore-… Ti amo, il tuo Petit”. É il momento in cui, chiusi in una stanza tra le mura della casetta che accoglie i talenti di Amici 23, Marisol presta la voce alle parole destinatele per iscritto da Petit.

Regali utili, regali divertenti e regali davvero speciali come questo di Petit per Marisol 💛✨ #Amici23 pic.twitter.com/yFdlIC6f5G — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 21, 2023

E il tutto accade mentre Petit finisce a rischio eliminazione…











