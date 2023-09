Amici 23 polverizza Domenica in/ Maria De Filippi é regina degli ascolti TV: la sfida Auditel

Amici 23 di Maria De Filippi sbaraglia la concorrenza, in TV: polverizzata la concorrenza Rai

Maria De Filippi, sulle reti Mediaset, con il rinnovo del talent show, all’edizione di Amici 23, parte con una prima puntata scoppiettante, riducendo in polvere la diretta proposta competitor Mara Venier e Domenica in di casa Rai. É il risultato al confronto tra la proposta Mediaset e quella Rai, che si registra allo slot TV e streaming pomeridiano in partenza dalle ore 14:00 in data 24 settembre 2023, nella giornata di domenica.

Maria De Filippi alla conduzione di Amici 23 a partire dalle 14:00 circa in chiaro tv su Canale 5 registra una media di share pari al 25,6% di share, sbaragliando la concorrenza delle reti competitor a parità di durata, nello slot pomeridiano TV.

Amici 23 vince la sfida degli ascolti TV, alla prima puntata

Amici 23, con i dati alla mano della gara Auditel di domenica, polverizza in particolare la seconda preferenza dei telespettatori in Italia, Mara Venier, che in onda su Rai1 e in streaming su Raiplay.it totalizza una media di ascoltatori pari ad uno share del 17.6%, nella prima parte in onda dalle 14.15 alle 15.23, 1.718.000 spettatori con il 15.9%, nella seconda parte, in onda dalle 15.28 alle 16.51, e 1.436.000 spettatori con il 14.2%, nella terza parte in onda dalle 16.54 alle 17.09, non riuscendo mai a fare meglio del talent show. Questo al confronto tra i due format alla sovrapposizione della stessa durata, nello slot domenicale.

Vincente, quindi, può dirsi il contenuto TV di Amici 23, a partire dalla puntata del via, che anticipa la formazione della classe dei concorrenti nei circuiti paralleli della competizione, canto e ballo, con la promozione di Matthew al titolo di primo tra gli allievi, ma non solo. All’incipit della puntata, tra gli ospiti in studio, Cristino Malgioglio si anticipa come il primo giudice ufficiale nel cast della fase serale di Amici 23, dove intanto tra i concorrenti ammessi al pomeridiano potrebbe esservi all’orizzonte una prima eliminazione.

Il sospetto nasce da una comunicazione sibillina diramata dal talent scout e insegnante di canto, Rudy Zerbi.

