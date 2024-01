Amici 23, Raimondo Todaro vs Alessandra Celentano: “Sarebbe un’insegnante?”/Si apre il caso Nicholas Borgogni

Amici 23, Nicholas Borgogni finisce nel mirino di Alessandra Celentano e la bocciatura arriva anche per Dustin Taylor

Nicholas Borgogni é al centro di una nuova querelle accesasi tra i professori di ballo di Amici 23, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Il caso esplode alla nuova puntata domenicale di Amici 23 datata 28 gennaio 2024, quando Raimondo Todaro assegna al pupillo Dustin Taylor della maestra di ballo collega e rivale Alessandra Celentano la stessa coreografia di neoclassico che lei dava in precedenza al suo protetto, Nicholas Borgogni, per poi maturare una scelta choc, fortemente contestata dal primo nella scorsa così alla nuova puntata. Quella di non destinare più assegnazioni a Nicholas, a contestazione del pensiero generale di chi l’accuserebbe di muovere un accanimento verso il ballerino, mettendolo in seria difficoltà ad ogni compito, al fine di indebolire il giovane talento dinanzi all’occhio pubblico servendosi in aggiunta di prove montate ad hoc come Mission Impossible.

Loretta Goggi frecciata ad Alessandra Amoroso con errore/ "Ad Amici schifata per Maledetta Primavera"

Al compito eseguito in puntata su richiesta di Todaro ispirata alla Celentano, Dustin riceve un 3,5 come voto, un’insufficienza piena assegnata dalla sua stessa maestra che lo porta così alla sospensione della maglia di titolare del banco di studio ad Amici 23, quindi al rischio eliminazione.

Esplode la guerra Alessandra Celentano vs Raimondo Todaro

Una scelta spiazzante che alcuni, in particolare tra gli spettatori attivi online attenzionano come una scelta kamikaze della Celentano. E a lei, in quest’ottica, non interesserebbe il percorso di crescita degli allievi, di terzi così come inclusi i suoi, se non per renderli tutti vulnerabili alle sue critiche per avere degli attimi eterni di TV, come protagonista indiscussa nonché il role-model da seguire per competenza e professionalità nel lavoro di insegnamento nel ballo.

Amici 23: Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo in crisi?/ Esplode il triangolo con Holden!

Un’accusa che s’infiamma con la contestazione di Raimondo Todaro, che in puntata darebbe alla maestra della inguaribile egocentrica ed egoriferita, mettendone in discussione il ruolo, dal momento che lei si rifiuterebbe di fare insegnamento a Nicholas: “Che insegnante sei se non gli assegni più compiti e gli neghi ogni confronto?”. Dopo la bocciatura inferta a Dustin, la Celentano chiede però a Nicholas di riproporsi nella prova tanto temuta per verificare le differenze tra gli allievi esaminati.

“Non trovo il motivo per cui io adesso debba scendere e farlo un’altra volta- contesta quindi il compito bis, Nicholas Borgogni riaccendendo la querelle che lo coinvolge con il maestro.-. Perché devo farlo ora per essere nuovamente umiliato? Io ho già dimostrato settimana scorsa, non si tratta di coraggio“. La Celentano sbotta urlandogli contro: “fai i compiti e stai zitto“.

Amici 2023, ed.23/ Diretta 28 gennaio 2024: Petit divide i professori di canto!

Ma ecco che prontamente interviene Maria De Filippi, invitando i presenti nello studio di Amici 23 ad abbassare i toni. E intanto l’occhio pubblico attivo via social si divide a metà, tra chi appoggia il team Todaro tacciando la Celentano di muovere un accanimento verso gli avversari, e chi supporta la maestra rivendicandone il grande merito al metodo di insegnamento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA