Amici 23, registrazione 1a puntata: Mattia Zenzola cede la coppa/ Un candidato allievo s’infortuna e…

Amici 23, Mattia Zenzola é atteso ospite in studio: spunta un indizio social, prima della registrazione della 1a puntata

Sale l’attesa generale per il via ad Amici 23, il talent sulle arti canto e ballo che alle prime registrazioni segna un infortunio tra i candidati allievi e il ritorno di Mattia Zenzola! Ebbene sí, sulla scia delle anticipazioni del ritorno di Amici all’edizione Amici 23 (atteso in onda sulle reti Mediaset a partire dal 24 settembre 2023), come ripreso a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net, Mattia Zenzola regala ai fan un indizio della sua preannunciata partecipazione alla prima puntata del rinnovato talent show!

Le registrazioni della prima puntata domenicale di Amici 23 attesa in onda in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity per il 24 settembre 2023, si tengono in data odierna 21 settembre. E, intanto, Mattia Zenzola confermerebbe la nostra anticipazione sul suo ritorno ad Amici. Questo, dal momento che il vincitore di Amici 22, riattivatosi via social si lascia immortalare tra le Instagram stories mentre é steso su un letto matrimoniale, accanto alla coppia del montepremi finale vinto da primo classificato alla scorsa edizione del talent show condotto e prodotto da Maria De Filippi.

Mattia Zenzola, come da noi anticipato, é previsto tra gli ospiti in studio alla prima puntata di Amici 23, ad abdicare in favore del futuro vincitore consegnando simbolicamente alla produzione la coppa vinta al talent show. In qualità di ospite speciale, tra le special guest attese in studio oltre ai vip Can Yaman, Alessia Marcuzzi e Leonardo Pieraccioni e alla seconda classificata di Amici 22, Angelina Mango, Mattia Zenzola é anticipato in studio a coprire il suo role model educativo per l’occhio pubblico , nel grande buono esempio da lanciare ai giovani talenti e aspiranti candidati allievi alle selezioni per un banco ad Amici 23. Quello di non abbattersi alle prime difficoltà nella realizzazione di un sogno!

L’infortunio nell’attesa per il ritorno di Amici: si attendono le prime registrazioni di Amici 23

Ma non é tutto. Perché nell’attesa delle registrazioni della prima puntata di Amici 23, si apprende che in seduta di prove generali, nei giorni che anticipano le registrazioni, accade un infortunio che ostacola la partecipazione di un aspirante allievo alle selezioni della prima puntata previste per il “sí” o il “no” al banco di studio nella scuola delle arti. L’evenienza, che precede la prima giornata di registrazione odierna, sarebbe datata 19 settembre 2023: “7 ore di prove. Un ragazzo si è fatto anche male e non puó partecipare alla prima puntata. #Amici23”, si apprende dell’indiscrezione di Amici news.

Mattia in hotel insieme alla coppa, oggi sarà in registrazione 👀#Amici23 pic.twitter.com/o0Riksa3Ab — AMICI NEWS (@amicii_news) September 21, 2023













