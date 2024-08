Mida e Gaia De Martino sono tornati insieme? Una foto accende il gossip sugli ex di Amici 2024

Nella scuola più famosa della tv italiana sono nati molti amori, nell’ultima edizione sembrava che fosse nata la scintilla anche tra il cantante di RossoFuoco e la ballerina di Raimondo Todaro. La loro storia d’amore è naufragata subito ed è stata costellata durante il talent ed anche dopo da alti e bassi. Adesso però sembra proprio che ci sia stato un ritorno di fiamma tra Mida e Gaia De Martino di Amici 2024. E ad accendere il gossip è una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano con tanto di foto che tuttavia è troppo sfocata per spazzare ogni dubbi.

Nel dettaglio la Marzano ha riportato la segnalazione di una sua follower che avrebbe avvistato la ballerina ed il cantante insieme a Castellamare. Nella didascalia si legge: “Mida e Gaia di Amici avvistati insieme a Castellamare. Sono sgranati ma si capisce che sono loro”. In realtà l’immagine (visibile alla fine dell’articolo) è molto sgranata e non è chiaro se effettivamente siano loro. I fan però non hanno dubbi e confrontando le caratteristiche fisiche sono convinti che si tratti dei loro beniamini della scuola di Amici 23. Dunque Gaia De Martino e Mida sono di nuovo fidanzati? È troppo presto per dirlo e la segnalazione va presa con le pinze.

Gaia De Martino e Mida di Amici 23: è ritorno di fiamma? I fan della ballerina si infuriano

Sembrerebbe dunque, ma si tratta solo di ipotesi, che Mida e Gaia De Martino sono ritornati insieme. Tuttavia la notizia ha spiazzato tutti. Nelle scorse settimane, infatti, si è vociferato che il cantante stesse frequentando la tiktoker Alice Carollo. Su siti e giornali si parlava della possibilità che fosse Alice Carollo la nuova fidanzata di Mida. E invece adesso c’è il colpo di scena con il presunto ritorno di fiamma tra Gaia e Mida. Qual è la verità? Quel che è certo è che i fan della ballerina si sono infuriati, e non poco, per il comportamento del cantante. Secondo molti di loro Christian Prestato, questo il vero nome dell’artista, si è comportato male nei confronti della ballerina sia all’interno della scuola di Amici 2024 che fuori avendo subito un flirt con la tiktoker.