Amici 23, Rudy Zerbi convoca la classe di allievi/ Arriva il provvedimento disciplinare, dopo il caso Holden

Amici 23 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi convoca la classe di allievi

S’infiamma il caso che vede Holden tacciato di essere il principale responsabile delle condizioni di sudiciume in cui versa la casetta dei talenti di Amici 23. In una nuova convocazione della classe degli allievi, ballerini e cantanti in corsa, ad Amici 23, Rudy Zerbi comunica la decisione maturata con il resto della produzione del talent show. Ossia quella di procedere per un provvedimento disciplinare volto a ristabilire l’ordine e l’ottemperanza della classe al regolamento vigente nella scuola.

Chiaramente, salvando la pace dei cinque allievi che non si sottrarrebbero dallo svolgere i loro turni di pulizie e dal rispettare le regole vigenti ad Amici 23. Così, quindi, al rinnovato daytime del talent in onda il 24 gennaio 2024 il talentscout scagiona Holden dall’accusa che lo vedrebbe tacciato da Mida di essere il principale responsabile del caso sudiciume ad Amici 23.

Il provvedimento per i responsabili del caso di Amici 23

“A questo punto ho bisogno di chiarezza e quello che la produzione mi ha riferito é che cinque di voi puliscono e seguono le regole: Gaia, Martina, Nicholas, Simone e Sara …il che significa che Holden non sia l’unico responsabile del caso”, attenziona in sintesi Rudy Zerbi, nella comunicazione diramata alla classe di allievi. Il preludio di un provvedimento disciplinare da stabilirsi di comune accordo con il resto della produzione di Amici 23.

E dopo un confronto immediato del talentscout con i colleghi insegnanti di ruolo alla cattedra di Amici 23, Rudy Zerbi passa la parola alla maestra di danza Alessandra Celentano e la sua proposta di provvedimento disciplinare.

“Per quanto riguardo il provvedimento abbiamo la proposta della maestra Celentano -anticipa Rudy Zerbi, a cui fa poi eco Alessandra Celentano che si rivolge alla classe di allievi -, siete irrispettosi, maleducati e arroganti e sono quattro mesi che vivete in un modo incivile …non se ne può più… un provvedimento dopo l’altro… adesso basta!” . Quindi, Alessandra Celentano passa ad annunciare il provvedimento stabilito: “non voglio tornare su questo discorso …non avere i telefoni e si tratterà di una settimana …se poi questa situazione non cambia arriveremo a levarvelo del tutto il cellulare”.

Insomma, stando alla proposta di punizione maturata da Alessandra Celentano, i ragazzi concorrenti responsabili del caso di Amici 23 perdono la facoltà dell’uso del cellulare nella scuola dei talenti scoperti da Maria De Filippi. Almeno per una settimana, vista la cattiva condotta ad oggi palesata tra le mura della scuola di Maria De Filippi.

Tutti i professori si sono confrontati e questo è il provvedimento disciplinare proposto dalla maestra Celentano! #Amici23 pic.twitter.com/1H6JWcFCrY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 24, 2024













