Amici 23, Rudy Zerbi: “Non mi offendo, se passi alla squadra di Anna Pettinelli”/ Il messaggio a Lil Jolie

Amici 23 di Maria De Filippi, Lil Jolie rischia la promozione al serale?

Sale l’attesa per il serale di Amici 23 di Maria De Filippi, con Lil Jolie chiamata ad una scelta rispetto alla proposta di Anna Pettinelli. La maestra di canto e voce speaker on air su RDS, Anna Pettinelli, ha proposto a Lil Jolie di passare alla sua squadra in vista del via al serale di Amici 23, offrendole la maglia dorata. E, intanto, il maestro Rudy Zerbi interviene prima della scelta della sua stessa allieva.

Il talentscout che ha promosso la giovane al talent show di Maria De Filippi non si direbbe intaccato dal tentativo di “smacco” della competitor collega insegnante di canto Anna Pettinelli. Tanto da intervenire in merito alla proposta della speaker all’allieva, Lil Jolie. Come trapela nel daytime di Amici 23 datato primo marzo 2024, sulle reti TV e streaming Mediaset.

Lil Jolie é chiamata a fare la scelta, ad Amici 23

“Mi sento solo confusa in questo momento- attenziona Lil Jolie, convocata da Rudy Zerbi per un chiarimento tra le parti, ad Amici 23, e il confronto prosegue con il talentscout che conforta l’allieva-, nella massima lucidità devi prendere una decisione più giusta. Con la totale serenità e tranquillità”. Lil Jolie é tentata dalla voglia di giungere al serale, e la proposta di Anna Pettinelli potrebbe rappresentare per lei la rivalsa tanto voluta: “non riesco ad essere serena, é una scelta difficile… né va di mezzo il mio futuro”.

Tuttavia, al di là dell’incertezza della giovane il maestro che l’ha scoperta e promossa ad Amici 23, Rudy Zerbi, non la giudicherebbe in negativo, nel caso in cui lei si confermasse una allieva nel team di Anna Pettinelli e concorrente ammessa al serale dalla voce RDS: “Credo che se ti fermi un attimo e pensi e ragioni prendi la decisione più giusta… se vai con Anna non mi offendo”.

Ma quale sarà la decisione finale di Lil Jolie, ad Amici 23?

Lil Jolie, dopo che la prof Pettinelli le ha proposto la maglia dorata del Serale, ha chiesto di parlare con il suo professore Rudy Zerbi. Quale sarà la sua decisione? #Amici23 pic.twitter.com/BjrH3iUI1c — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 1, 2024













