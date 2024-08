Da diversi mesi ci si chiede se tra Sarah e Holden ci sia o meno qualcosa di più rispetto ad una semplice amicizia. Nelle ultime ore i fan sono impazziti dopo una segnalazione di una fan, che vedrebbe i due insieme in un bar mentre si frequentano di nascosto. Holden e Sarah, del resto, sono stati i protagonisti assoluti della scorsa edizione di Amici 23, con una vincita al pelo di Sarah Toscano, che ha stupito tutti grazie alla sua voce meravigliosa. Il suo percorso è stato infatti tutto in salita, e li ha portati entrambi a riscuotere un grandissimo successo nel corso dei mesi successivi, specialmente dopo la vincita di Sarah nella scuola di Maria De Filippi.

Già durante il percorso sono stati spesso considerati come “troppo vicini” dai fan, che hanno sempre pensato ad un enorme feeling tra i due. Ed è proprio una segnalazione di una fan che, come riporta Novella 2000 ha confermato questo rapporto speciale tra i due. La fonte è Deianira Marzano, che ha ripubblicato un messaggio da parte di una sua follower, la quale ha riportato di aver visto Sarah Toscano e Holden insieme in un bar di Roma, e che Joseph (vero nome del cantante) si trovasse proprio vicino a casa di Sarah nella capitale.

Amici 23, Sarah e Holden: “Tra noi solo amicizia, mi spiace ma…”

Al momento, però, sono solo indiscrezioni. Nessuno dei due ha mai confermato la relazione in corso e si può facilmente immaginare che i due siano semplicemente amici data la lunga permanenza insieme nella scuola di Amici. Qualche tempo fa, Joseph Carta (vero nome di Holden) si era espresso chiarendo il rapporto tra lui e Sarah Toscano che ha cantato anche a Battiti Live 2024, dicendo che entrambi hanno solo un semplice rapporto di amicizia.

Holden ha poi precisato che nonostante i fan sperino in una loro relazione, la verità è che si tratta solo di un grande affetto amicale, tanto rispetto reciproco e un gran bene: “Mi spiace dirvelo, ma è solo amicizia”. Nonostante le sue dichiarazioni i fan sperano ancora che qualcosa sia cambiato, forse perché apparentemente sarebbero una bella coppia e condividono insieme la grande passione per la musica. Eppure, al cuore non si comanda, e di certo non si possono obbligare due artisti ad innamorarsi se non è così.

