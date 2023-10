Amici 23, Sarah e Mida eliminate?/ Anna Pettinelli minaccia la sfida e…

Amici 23, Sarah e Mida a rischio eliminazione?

La nuova nonché seconda puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi vede Anna Pettinelli preannunciare a rischio eliminazione i cantanti Sarah e/o Mida. O almeno questo si direbbe dalle parole che l’insegnante di canto pronuncia al termine della gara di canto che si disputa tra gli allievi, alla puntata registrata che va in onda il 1° ottobre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

La comunicazione, che si direbbe compromettente per le due allieve cantanti in corsa alla gara di Amici 23 in corso, tanto che potrebbe preludere all’eliminazione delle giovani dal talent show, giunge in seguito alla gara giudicata dall’ex Amici, Irama.

Quest’ultimo, ex concorrente di Amici e oggi cantante di successo, è chiamato nello studio del talent show per coprire il ruolo di giudice della rinnovata gara di canto tra gli allievi cantanti in corsa ad Amici 23. E, alla luce delle esibizioni Anna Pettinelli, voce speaker radiofonica e insegnante di canto si propone di mandare in sfida Sarah e/o in alternativa Mida, tra gli artisti allievi della scuola.

É scontro tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, ad Amici 23

La prof.ssa Anna Pettinelli vorrebbe mandare in sfida Sarah o Mida contro Alice, fanno sapere le anticipazioni Amici 23. Alice é una ragazza che la Pettinelli ha notato ai casting e che avrebbe conquistato la voce speaker radiofonica. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno discusso animatamente a causa della messa in discussione degli elementi titolari del banco.

Una comunicazione, quella della Pettinelli, che vede prontamente intervenire la collega insegnante di Anna, Lorella Cuccarini, scagliarsi contro la prima per il metodo di insegnamento adottato con il pupillo cantante e la didattica in generale assunta ad Amici 23: “ha detto alla collega di usare due pesi e due misure perché a Holy Francisco darà tempo 7 o 8 puntate, per migliorare mentre gli altri che non le piacciono devono andare subito in sfida“, si rileva delle anticipazioni

Nella seconda puntata, inoltre, segna la sua presenza in studio per la quota ex Amici, anche Angelina Mango prevista tra gli ospiti…











