Amici 23: Sarah Toscano compie 18 anni tra le lacrime/ É polemica: il motivo

Amici 23 di Maria De Filippi, Sarah Toscano riceve una sorpresa speciale

Sarah Toscano compie 18 anni tra le mura della casetta che accoglie i talenti di Amici 23 e, mentre esplode una polemica nel web che la vede protagonista.

Le immagini del rinnovato appuntamento TV e streaming sulle reti Mediaset, in daytime, di Amici 23 di Maria De Filippi vedono protagonista la cantautrice di Viole e violini, che riceve una sorpresa. Si tratta di un regalo epistolare che l’allieva cantante in corsa al talent show di Amici 23 ha un dono da parte del fratello. Un messaggio di auguri di buon compleanno che finisce per emozionare particolarmente una inedita Sarah Toscano all’ascolto.

S’infiamma la polemica di Amici 23: il motivo

“Tu non hai idea di quanto sia fiero del tuo percorso, nella vita e nella tua musica- fa sapere tra le righe nella lettera di auguri il mittente alla destinataria festeggiata-, della tua vita artistica …sei veramente pazzesca… due anni fa eri a fare i duetti con me”. Il messaggio finisce per emozionare tra le lacrime Sarah Toscano, mentre a fare eco al giovane é un esercito di fan che tacciano la produzione di Amici, in particolare i professori di cattedra nel circuito canto, di non valorizzare il talento canoro della cantautrice.

E il riferimento é in particolare alla ricorrente insufficienza pari al voto di 4 che le assegna Anna Pettinelli. “Non nutro invidia, perché sai che le doti canore ce le ho, eri un piccolo esserino nella culla e pensare come sia grande oggi …ti voglio bene Sarotta”, conclude infine la lettera di auguri di buon compleanno per Sarah Toscano.

Una lettera piena d'amore per i 18 anni di Sarah da parte di suo fratello 💛 #Amici23 pic.twitter.com/5YjF9TJLWF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 11, 2024

La cantautrice dai lunghi capelli shatushati potrebbe vedersi a rischio eliminazione, prima del via al serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Un’ipotesi che viene spontanea sollevarsi nell’opinione dell’occhio pubblico attivo sulla pagina Instagram di Amici, alla luce dei dati di ascolti in streaming su Spotify Italia che la giovane registra al di sotto delle aspettative generali, in primis dei fan, con la musica lanciata al talent show di Maria De Filippi.

Tuttavia, lei replica al messaggio familiare di auguri con una sentita dedica rivolta al fratello, di un’esibizione piano e voce ad Amici 23. E finisce così per infiammare la polemica corrente nel web, mossa dai fan spettatori di Amici 23 che tacciano i rivali nel circuito canto al talent show di uso e abuso di effetti musicali nella competizione, come l’autotune. Questo mentre, sempre nello stesso circuito canto, presto potrebbero essere sostituiti Matthew e Mew…











