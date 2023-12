Amici 23: Sarah Toscano crolla in lacrime, alle prove: rischia l’eliminazione?/ Lo sfogo della cantante

Amici 23 di Maria De Filippi, Sarah Toscano menziona il padre: lo sfogo prelude all’eliminazione?

Nella grande attesa generale per la nuova puntata domenicale di Amici 23, tra gli artisti concorrenti al talent show Sarah Toscano registra un momento tra dolore e forza, di commozione. É parte di quanto trapela tra le novità del daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, in onda sulle reti TV e streaming, il 15 dicembre 2023, quando tra una lezione e una prova in vista dell’appuntamento televisivo domenicale di Amici 23 Sarah Toscano diventa protagonista di un fiume di parole e lacrime.

Un momento dalle emozioni al cardiopalmo, per la cantante in corsa così come per gli spettatori fedeli di Amici di Maria De Filippi, che potrebbe rilevare Sarah Toscano in difficoltà relativamente ai preparativi per la nuova puntata domenicale del talent show. In modo molto chiaro, al rinnovato daytime di Amici 23, trapela il grande sentimento che vincola la giovane concorrente cantante all’uomo che l’ha concepita tra le immagini che la immortalano alle prese con le prove per il nuovo appuntamento del talent show di Maria De Filippi.

Le dichiarazioni commosse di Sarah Toscano

“Mi é venuto in mente mio padre …-fa sapere Sarah Toscano mentre si prepara nel canto del brano che le é stato assegnato-…perché mi dà senso di protezione. Una famiglia…un valore che mi é stato trasmesso molto bene… ci siamo tutti per tutti”. E al di là della viva partecipazione al talent show, tuttavia per la cantante un’impresa difficile si direbbe lo stare in lontananza dai propri cari, in particolare nell’Avvento delle festività natalizie: “sento la mancanza un po’…”.

Che le distanze geografiche dalla famiglia unitamente all’emotività della ragazza possano rivelarsi marcatori di una crisi personale e artistica profonda per Sarah Toscano e vederla messa in discussione del suo talento fino all’eliminazione ad Amici 23?

Nel frattempo, intanto, tra gli artisti in corsa nel circuito canto competitor di ballo, al talent show, Holden registra un clamoroso momento di scontro con il maestro di canto, Rudy Zerbi, dicendosi pronto al ritiro, al grido di: “Cacciatemi!”.

Durante la preparazione del compito Sarah pensa con nostalgia alla sua famiglia… #Amici23 pic.twitter.com/jjZsS6zXHG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 15, 2023













