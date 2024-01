Amici 23, Sarah Toscano divide: é scontro Lorella Cuccarini vs Anna Pettinelli/ S’infiamma la polemica!

Amici 23 di Maria De Filippi, Sarah Toscano é al centro di una nuova querelle

Sarah Toscano continua a dividere l’opinione di occhio pubblico e critica nel circuito canto di Amici 23, con la nuova lite tra la mentore Lorella Cuccarini e la maestra di canto avversa, Anna Pettinelli. Così come rivelano gli spoiler di Amici news e Superguida TV, alla rinnovata puntata domenicale di Amici 23, in onda il 14 gennaio 2024 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Amici 23, Matthew e Mew tornano in gara?/ Rotto il silenzio in studio: le parole di Maria De Filippi

Mentre avanza la polemica social di Luca Jurman contro il circuito canto, al talent show di Amici 23 Sarah Toscano registra una performance domenicale piuttosto dibattuta. Non a caso esplode la bagarre in studio tra la maestra della giovane, Lorella Cuccarini, e la maestra di canto avversa alla ragazza, Anna Pettinelli. La radio speaker Pettinelli non trova nel giovane talento dei miglioramenti, in termini di tecnica e stile nel canto. Ma la Cuccarini non ci sta e fa entrare in studio i vocal coach della produzione del talent, i quali infiammano la querelle. Quest’ultimi, nel dettaglio, trovano che invece la giovane Sarah Toscano abbia talento e che registri dei miglioramenti nella didattica della disciplina di studio.

Amici 23: Dustin Taylor primo e Nicholas Borgogni KO/ É guerra pubblico vs Celentano: la classifica ballo

Per la quota gossip di Amici 23, inoltre, si fa strada ad inizio puntata la domanda dalla room di Tim per giudicare il vestito più bello della scorsa settimana sui social: a vincere é proprio la prof.ssa Lorella Cuccarini, che sembra regnare indiscussa alla cattedra dei professori nella scuola più amata dagli italiani.

L’uso di Autotune, ad Amici 23, divide l’opinione dell’occhio pubblico

Nel frattempo, intanto, a fronte del content nel daytime settimanale di Amici 23, l’ex insegnante di canto al talent show Luca Jurman non ci sta alla dichiarazione di sfida che Anna Pettinelli lancia all’assegnazione del compito a Sarah Toscano.

Amici 23, Martina Giovannini in pole e Lil Jolie ultima: arrivano i nuovi inediti/ La classifica canto

Un brano sulle note di Madame che esorterebbe la giovane allieva all’uso dell’autotune per risultare “modern”. Per il vocal coach storico della futura Big di Sanremo 2024 Alessandra Amoroso, non é corretto concepire che il canto al netto di effetti musicali come l’autotune -e nel caso di Sarah Toscano- sia datato, superato e indice di non modernità: “Mah, oggi in pratica per essere moderni non devi cantare bene, anzi non devi cantare. (Beyoncé perdona loro perché non sanno quello che fanno…e dicono!)😂”, é la frecciatina sibillina di Luca Jurman, lanciata via Facebook indirettamente contro Anna Pettinelli e il content domenicale di Amici 23.

© RIPRODUZIONE RISERVATA