Amici 23, Sarah Toscano e Holy Francisco di nuovo una coppia?/ Fioccano baci tra le effusioni: l’accusa

Sarah Toscano e Holy Francisco ancora una volta vicini, ad Amici 23

Sarah Toscano e Holy Francisco ci riprovano in amore, o almeno questo trapela dal riavvicinamento tra loro, che si registra tra le mura della Casetta che accoglie i talenti di Amici 23 di Maria De Filippi. Dopo l’allontanamento di Holy Francisco, che ha chiarito a Sarah Toscano di non volersi impegnare sentimentalmente, il cantautore e allievo di Anna Pettinelli si lascia ora andare alle nuove effusioni con la compagna di studio e rivale nella competizione canora nonché allieva di Lorella Cuccarini. Accade in un momento di relax tra i due giovani talenti di Amici 23 di Maria De Filippi.

“Mi piaceva avere il rapporto che avevamo- fa sapere Holy Francisco, in confidenza con la ritrovata amata compagna di studio, dopo essersi sentito sotto pressione alle prese con il percorso del talent show intrapreso ad Amici 23- però volevo chiederti di vivere il tutto in maniera ‘chill’, progressivamente e capirci a vicenda..”.

“Ti sei comportato da coglione.. – replica quindi piccata Sarah Toscano, che si direbbe piuttosto adirata per la lontananza subita dal giovane nell’ultimo periodo -ma se tu un giorno ti svegli e dici ‘devo studiare’ mi va bene, ma me lo devi dire.. non devi ignorarmi”.

Il bacio, al ritorno di fiamma, scatena il web

E il chiarimento tra i due si registra con un dolcissimo bacio , che potrebbe preludere ad una serie di effusioni amorose per i concorsi cantanti in corsa al talent show di Maria De Filippi.

Intanto, le immagini del ritorno di fiamma della coppia annunciata di Amici 23 scatenano il popolo del web tra le reaction social più disparate. Da una parte vi é la compagine di utenti che si dichiara entusiasta augurando lunga vita alla coppia. Dall’altra, invece, vi sono i detrattori che tacciano i due cantanti di riprovarci, in un amore improntato sulla funzione al mero fine di accalappiarsi visibilità per garantirsi una più lunga permanenza al talent show.











