Amici 23, Sarah Toscano innamorata di Holden?/ Il messaggio social dopo il compleanno fa impazzire il web

Sarah Toscano e Holden, si riaccende il gossip sui due allievi di Amici 2023: cos’è accaduto

Come ogni edizione di Amici, anche quella in corso regala al pubblico del talent tanti gossip. Nelle ultime settimane due cantanti allievi sono finiti nel mirino del web, che avrebbe notato tra loro un’affinità più che amichevole. Parliamo di Holden, allievo di Rudy Zerbi, e Sarah Toscano, del team di Lorella Cuccarini. Molti fan del programma avrebbero notato tra i due ragazzi uno scambio frequente di sguardi e una forte complicità, motivo per il quale si è diffusa in poco tempo la voce di un flirt in corso. Pochi giorni fa è stato però Holden a spegnere il gossip, dichiarando: “Raga, comunque possiamo sfatare di Sarah“.

Parole che hanno creato una forte delusione tra i fan di Amici, che speravano nella storia d’amore. Il gossip si è però recentemente riacceso dopo una frase di Sarah.

Sarah Toscano lancia una frecciatina a Holden sui social?

L’allieva di Amici 23 ha pubblicato pochi giorni fa il nuovo singolo “Viole e Violini” in cui, come lei stessa ha raccontato in studio, si parla di un amore tra una ragazza che ‘non ha l’età‘, quindi ancora molto giovane, con un ragazzo più grande. Avendo Holden 23 anni e lei 17, molti hanno associato i protagonisti della canzone a loro due. Motivo per il quale, quando recentemente Sarah ha compito 18 anni e in una storia su Instagram ha scritto “Quindi ora ho l’età?“, il web è letteralmente impazzito, vedendo nella frase una frecciatina a Holden. Un’ipotesi che sul web è diventata virale ma che potrebbe essere semplicemente una frase ironica detta dalla cantante in riferimento alla sua canzone.

