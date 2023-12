Holden e Sarah Toscano, flirt in corso ad Amici 23?/ Il cantante interviene a fare chiarezza: stanno insieme?

Amici 2023, Holden e Sarah Toscano hanno un flirt? Joseph Carta fa chiarezza

Sarah Toscano ed Holden stanno insieme? Non esistono edizioni di Amici di Maria De Filippi in cui nei banchi di scuola non nascano amori più passeggeri e quella di quest’anno non fa eccezioni. Nel longevo talent show di Canale 5 sono già nate diverse coppie come Mew e Matthew, Marisol Castellanos e Petit, Mida e Gaia De Martino ed adesso all’occhio attento del web non sono sfuggiti alcuni dettagli che fanno ipotizzare che tra Holden (Joseph Carta) e Sarah Toscano ci sia un flirt, anche se in realtà sembrava fosse nato un interesse reciproco tra Sarah e un altro cantante, Holy Francisco, ma andiamo con ordine.

Capodanno 2024 a Napoli é "Suoni e luci": i concerti-evento con gli ex Amici/ La scaletta con LDA, The Kolors

Nelle scorse settimane, Sarah si era molto avvicinata ad Holy Francisco. I due apparivano in atteggiamenti complici ed affettuosi fino allo scambio di un bacio ad ottobre in casetta. In quell’occasione, però, non erano mancate polemiche sull’atteggiamento del cantante che ha una fidanzata all’esterno. Insomma, sembrava fosse nato l’amore tra i due cantanti ma il tutto poi si è concluso con un nulla di fatto. In questi giorni, invece, sembra sia nato l’amore tra Sarah Toscano ed Holden ad Amici 2023 considerando like reciproci ed inquadrature sospette ma è davvero così? Adesso a far chiarezza è intervenuto Holden, il cui vero nome è Joseph Carta, con un tweet su X.

LDA: web in tilt per il ritorno ai live/ "Grato a tutti, replichiamo..."

Holden smentisce il flirt con Sarah Toscano: “Possiamo sfatare”, i due non stanno insieme

Per i sostenitori di Amici 2023 Holden e Sarah Toscano stanno insieme. I tanti fan non si sono fatti sfuggire alcuni indizi che provavano come ci fosse un flirt in corso tra di loro. Sarah ha inziato a mettere alcuni ‘mi piace’ ai TikTok del figlio di Paolo Carta ed inoltre spesso e volentieri mentre si esibisce in puntata Holden viene inquadrata la giovane cantante e viceversa. Insomma, tanto e bastato per far crede agli utenti web che il 23enne e la 17enne ci fosse un flirt in corso ma prima che il gossip iniziasse ad impazzare, Joseph Carta è voluto intervenire per fare chiarezza e smentire il tutto con un commento in un gruppo Instagram in cui si diletta a parlare con i suoi follower: “A regaaa comunque possiamo sfatare di Sarah.”

LDA contro Luca Jurman: continua la guerra social, dopo la polemica su Amici 23/ Il caso Holden divide!

Dunque Holden e Sarah Toscano non stanno insieme, il giovane cantautore tra gli allievi di Amici 2023 ha smentito il rumors deludendo i tanti fan già appassionati alla coppia, nessuna chip e nessuna love story e quasi probabilmente i ‘like’ reciproci dei due cantanti sui social giustificano un’amicizia e non la nascita di una nuova coppia, almeno per il momento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA