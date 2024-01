Amici 23, Sebastian Melo torna nel cast/ Web in tilt per il ruolo dell’ex allievo!

Amici 23, Sebastian Melo Taveira segna il ritorno al talent show

Sebastian Melo Taveira, ex concorrente e poi ex ballerino professionista torna nella scuola dei talenti all’edizione di Amici 23, nell’ultimo nuovo ruolo coperto. La notizia di gossip é tra le anticipazioni flash più chiacchierate del momento, per lo spoiler lanciato online da Amici News, Gossip TV e SuperGuidaTV, relativamente alla nuova puntata del talent show in onda il 14 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.

Ebbene sì, come preannunciano gli spoiler del momento su Amici 23, Sebastian Melo Taveira é la re-entry nel corpo di ballo di ruolo al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il ruolo, quindi, che si riconferma per il ballerino ex concorrente storico ad Amici, é quello di ballerino professionista, e lo si evince alle registrazioni della nuova puntata di inizio gennaio 2024. La re-entry nello studio del talent show di Maria De Filippi, per il diretto interessato, avviene quando é chiamato ad esibirsi per la dimostrazione dell’esibizione che spetta a Nicholas Borgogni, nel compito assegnato al concorrente dall’insegnante di ballo avversa, la temuta Alessandra Celentano.

Il ritorno di Sebastian Melo Taveira infiamma le vibes della competizione di Amici 23: c’entra Nicholas Borgogni

Ma cosa succede nel dettaglio, secondo lo spoiler di Amici 23?

Nicholas affronta il compito di Alessandra Celentano e riceve il voto di una insufficienza pari al 4. Una signora del pubblico contesta la votazione e viene chiamata ad esprimersi come voce del pubblico parlante dalla conduttrice Maria De Filippi. Una sorta di “back to basics”: é il ritorno alle origini del talent show, che assume le sembianze delle prime edizioni. La signora afferma che, essendo mamma di 3 figli, non tollera le parole critiche, peraltro poco costruttive, di una insegnante verso un allievo nella formazione e crescita, personali ed artistiche.

Insomma, il ritorno di Sebastian Melo Taveira sembra infiammare le vibes del talent show di Amici 23. Nel frattempo, s’infiamma il caso dei talenti uscenti del circuito canto, Mew e Matthew, i quali potrebbero essere presto sostituiti …

