Amici 23 serale, Nicholas Borgogni: é scontro con l’ex compagno di squadra, Giovanni Tesse/ Il tradimento

Amici 2024 di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni si scontra con Giovanni Tesse: il motivo

É scontro ad alta tensione ad Amici 2024 di Maria De Filippi, tra Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. Manca sempre meno alla prima puntata del serale di Amici 2024 e a fronte del guanto di sfida tra i due voluto da Emanuel Lo per il serale, nel daytime del talent datato 20 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset Giovanni Tesse si dichiara certo di poter battere gli sfidanti, in particolare il diretto rivale Nicholas Borgogni. Questo, peraltro con parole tranchant.

Amici 2024: Nicholas Borgogni eliminato alla 1a puntata serale?/ Lo lo schiera contro Giovanni Tesse

E pronta é la replica di Nicholas Borgogni che ritiene di subire un tradimento tra le parole spese sul suo conto dall’ex compagno di squadra Giovanni Tesse nel team capeggiato da Raimondo Todaro.

“Sentirti dire che sapresti fare in una settimana quello che ho fatto in due anni… allora é equo il guanto per te e se lo pensi sei pirla”, fa sapere Nicholas al confronto con Giovanni, che lo sminuirebbe come ballerino. “E se anche dalle persone vicine ti senti dire queste cose, allora sei piccolo, in che mondo siamo?” rincara la dose ad Amici 2024 Nicholas Borgogni.

Amici 23, Ayle: "C'é stato un problema"/ Il rilascio del singolo "Il tuo nome" é un caso

Giovanni Tesse ammette l’errore: “oltre a dirti che ho sbagliato cosa posso fare?”.

Giovanni Tesse rifiuta il guanto ad Amici?

Nel frattempo, intanto, Giovanni Tesse al confronto con il maestro Raimondo Todaro sul da farsi conviene di voler sostenere il guanto di sfida contro Nicholas Borgogni. Dunque il latinista non tenderebbe affatto il confronto con l’ormai ex compagno di squadra nel team capeggiato da Nicholas Borgogni, ad Amici 2024. Ma quali siano le sorti dei due ballerini competitor potrà determinarlo la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in onda il 23 marzo prossimo.

Amici 23 serale: Holden, Marisol, Dustin e Petit sono i finalisti?/ Il pronostico al debutto!

Per il circuito canto al talent show, intanto, Holden si impone come il papabile vincitore del contest aperto da Radio Zeta…

Nicholas, venuto a sapere quello che si sono detti il maestro Todaro e Giovanni, reagisce così #Amici23 pic.twitter.com/WepKzAYSXe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 20, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA