Amici 23, Simone Galluzzo crolla: “Non ho linee, non ho piede…”/ Eliminato? Lo non teme Celentano!

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo si tira indietro? La risposta alla “sfida” di Alessandra Celentano

Simone Galluzzo vive un momento di sconforto ad Amici 23, tanto che tra i telespettatori si solleva il pensiero che lui possa rivelarsi un eliminato al talent show.

Il motivo del crollo? La preparazione alle prove, in particolare una choreo di Alessandra Celentano, in vista della puntata domenicale del talent show, il tutto mette ora a dura prova l’allievo di Emanuel Lo, tacciato dalla maestra di non essere meritevole del banco di studio della danza per lacune nella tecnica e mancanza di linee fisiche che siano conformi ai canoni richiesti per un étoile.

“Il problema mio è ciò che risulterà.. – fa sapere Simone, spaventato soprattutto all’idea di non riuscire a superare la prova Celentano, che di comune accordo preso con il maestro Emanuel Lo intende portare a termine -se poi risulterà che sono sopraffatto dall’ansia e dalla paura.. e quindi il pezzo verrà male.. il risultato è poi non l’ho lavorata bene in questi giorni.. e non è vero, credo”. Uno sfogo inaspettato, che lascia per certi versi increduli i fan di Amici 23, dopo che il ballerino ha accettato la sfida della maestra avversa. Questo, mentre l’ex Amici 22 Angelina Mango rilascia il nuovo singolo…

L’allievo di Emanuel Lo non supera la “sfida”?

E se i coach alle prove di Amici 23, in primis il mentore Emanuel Lo sin dalla dichiarazione di sfida della Celentano, lo spronano a reagire in positivo, alle prove, intanto, Simone Galluzzo potrebbe voler gettare la spugna oppure no: “Ho paura di fare una figuraccia.. lo so che tecnicamente non ho linee e non ho piede.. ho paura di sentirmi ridicolo più che altro.. -dichiara il ballerino allievo visibilmente provato, nell’attesa per la prova domenicale di Amici 23-, voglio dimostrare che valgo.. voglio dimostrare che l’acerbità piano piano diventa un movimento maturo.. alla maestra voglio dimostrare che sono scarso tecnicamente ma c’è altro e voglio dimostrare a me stesso in primis che ce la posso fare”.

