Amici 23: Simone Galluzzo eliminato e non ammesso al serale/ Le reazioni alla clamorosa anticipazione!

Amici 23, Simone Galluzzo presto eliminato prima del serale?

Simone Galluzzo é il nuovo principale candidato, per la quota eliminati di Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é il pronostico che a prima firma Il sussidiario.net si profila sulla base del rinnovato daytime settimanale di Amici 23, in onda il 15 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset. Un appuntamento dove in un dialogo intimista con il maestro di ballo e mentore, Emanuel Lo, Simone Galluzzo si lascia andare alle paure legate al pensiero che possa presto volgersi al termine il suo percorso di studio del ballo intrapreso ad Amici 23.

Mentre la classifica stilata dalla maestra avversa di ballo Alessandra Celentano lo vede classificarsi al più alto margine di rischio eliminazione, Simone Galluzzo sembra anticipare la sua uscita di scena in confidenza con Emanuel Lo. “Sono ad un punto del percorso avanzato…provare e riprovare e non c’é un riscontro positivo”, é in sintesi il virgolettato della anticipazione clamorosa che preluderebbe ad una possibile eliminazione di Simone Galluzzo ad Amici 23. Emanuel Lo, indipendentemente dai risultati del percorso di studio del ballerino allievo, si palesa pronto e disposto ad accogliere lo sfogo di Simone Galluzzo, ora iscritto nella black list dei possibili eliminati prima del serale di Amici 23. “Penso mi dispiacerebbe…” prosegue lo sfogo del ballerino all’idea di vedersi giungere al termine della sua esperienza intrapresa ad Amici 23. Vista la mancanza di un feedback positivo, stabile e costante rispetto alla performance ad oggi registrata nel circuito ballo del talent show.

Il web supporta Simone Galluzzo

“E se dovesse accadere?” incalza il giovane, l’insegnante alludendo alla possibile uscita di scena del giovane. “Mi sentirei di aver perso”, preannuncerebbe, così, Simone Galluzzo.

“Palese che verrà eliminato a breve, poverino”, é intanto il sentiment dell’occhio pubblico attivo sulla pagina Instagram di Amici, tra i commenti più aggreganti su Galluzzo, che però può contare sull’amore del fandom in un tifo sfegatato-.”Riferite a Simone per cortesia che fuori dalla scuola ha milioni di fans che lo sostengono”.

Simone confida le sue paure al maestro Emanuel Lo #Amici23 pic.twitter.com/I3UfUX6pM1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 15, 2024













