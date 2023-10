Amici 23: Simone Galluzzo ha la rivincita su Celentano, ultimo Ezio Fiore/ La classifica di ballo

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo sorprende ed é standing ovation

La rinnovata gara di ballo domenicale di Amici 23 vede primeggiare, inaspettatamente, Simone Galluzzo e papabile tra i possibili eliminati Elia Fiore. É quanto si rileva alle anticipazioni della nuova e quarta puntata domenicale di Amici 23, il talent show di Maria De Filippi, che é in onda sulle reti Mediaset il 15 ottobre 2023 e vede Sergio Bernal Alonso coprire il ruolo di giudice della gara di ballo.

Il contest, aperto tra i ballerini elementi nella classe di concorrenti, vede imporsi come First class Simone Galluzzo, che di recente si vedeva criticato dal punto di vista fisici e sotto il piano della tecnica dalla maestra di ballo Alessandra Celentano, in quanto non ritenuto meritevole del banco di studio ad Amici.

Simone Galluzzo é quindi primo classificato: é un coro da stadio per lui, tra i consensi in studio. Il pubblico gli canta che è “bellissimo”, ad Amici. La Celentano non se lo sarebbe mai aspettata questo primo piazzamento e ne rimane ben felice, o almeno all’apparenza. Seconda classificata la ballerina Marisol: balla sulle note di Tu te scurdate me e la coreografia é dimostrata da Isobel Fetiye Kinnear. Per il giudice esterno la competitor ha delle invidiabili linee fisiche. Terzo classificato é Kumo: balla Mercy e al giudice esterno piace, nonostante risulti poco espressivo alla richiesta della prova di comunicare il dolore nel brano.

Fuori dalla Top3 del circuito ballo di Amici 23

Quarta classificata é Gaia: il giudice le riconosce che ha una bella forza nello staging, ad Amici 23.

Quinto classificato, nell’ordine di gradimento del ballo ad Amici 23, é Dustin: balla Grenade. Sesta classificata é Sofia: la giovane balla sulle note di una canzone di Madame, dal titolo Aranciata e nel suo caso la coreografia é dimostrata da Elena D’Amario. Settimo classificato é Nicholas, che balla L’inverno dei fiori. Per il giudice lui necessita di affinare la tecnica di ballo. Ottavo ed ultimo classificato é Elia Fiore, che così si direbbe l’elemento nel circuito ballo di Amici 23 più a rischio eliminazione: balla 5 gocce.











