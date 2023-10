Amici 23, Simone Galluzzo in crisi: eliminato?/ La sfida di Alessandra Celentano

Amici 23 di Maria De Filippi, Simone Galluzzo finisce in crisi: accade nel circuito ballo

I “piccoli” Simone Galluzzo, insieme a Chiara Porchianello, si palesano i talenti ballerini allo stato puro di Amici 23, eppure Alessandra Celentano sfida il ballerino modern mettendolo a rischio. O almeno questo é stando alla comunicazione dura della maestra di danza classica, che nel daytime del talent show di Amici 23 datato 3 ottobre 2023 e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, vede Alessandra Celentano mettere in discussione il talento del giovane ballerino concorrente di Amici 23, dagli occhi di ghiaccio.

“Simone ad oggi per me sei un piccolo allievo- esordisce nel messaggio della sfida lanciato al danzatore diciottenne di Roma, la maestra di danza classica -, non mi piaci come danzatore… e ad essere un danzatore moderno non hai tecnica nel moderno”. A detta della tanto temuta maestra di danza classica e nipote del Molleggiato cantautore Adriano Celentano, Simone Galluzzo é proprio “piccolo”, sotto ogni punto di vista”, non meritevole del banco di studio del ballo, motivo per cui non a caso lei sceglierebbe di mettere in discussione il giovane talento allievo di Emanuel Lo, assegnandogli un compito in vista della puntata domenicale in arrivo: “il compito che ti assegno serve a me per valutare movimento, intensità, presenza scenica -é la motivazione legata alla sfida di Alessandra Celentano lanciata a Simone Galluzzo-, si pensa che nel moderno si possa chiudere l’occhio sulla tecnica, ma il moderno discende dal classico”.

Il messaggio critico di Alessandra Celentano é bodyshaming?

A detta della maestra Simone Galluzzo non può dirsi un valido ballerino modern, e non solo dal punto di vista della tecnica nel moderno, ma anche dal punto di vista prettamente stilistico, quindi per ciò che concerne lo staging e l’appeal. Ad esempio anche in fatto di linee fisiche Simone Galluzzo é chiamato a migliorarsi e non rientrerebbe nei canoni ideali di bellezza nell’arte, richiesti per un étoile di danza: “Il ballerino deve essere prestante, non troppo, ma nel giusto”.

Ma chi lo dice che “bellezza” faccia per forza time con curve giunoniche e fisico statuario dai muscoli pompati a colpi di shaker proteici, anche al limite del doping? É l’interrogativo nel sentiment predominante dell’occhio pubblico in reazione al content virale nel web, del talent show, sul caso Simone Galluzzo.

Il messaggio della maestra Celentano, che unitamente ai complessi maturati dal ballerino -che da sempre non riesce nell’intento dell’autoaccettazione del suo corpo, ritenuto magro e diversamente alto- fanno vivere a Simone Galluzzo uno stato di crisi profonda ad Amici 23. Tanto che il ballerino potrebbe rivelarsi uno degli eliminati al talent show, dopo il caso “bodyshaming” che lo coinvolge in un duro botta e risposta tra il giudice Garrison Rochelle e la conduttrice Maria De Filippi, ad Amici 23. Ma non solo. Tra le reaction social degli utenti sul profilo Instagram di Amici, c’é chi accusa la produzione di Amici di istigazione al bodyshaming – alla luce del messaggio di Alessandra Celentano lanciato a Simone.

