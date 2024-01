Amici 23, Sofia Cagnetti crolla in lacrime/ Alessandra Celentano la sfida nel cha cha cha!

Amici 23, Sofia Cagnetti riceve la lettera di una bocciatura: il messaggio di Alessandra Celentano anticipa l’eliminazione?

Sofia Cagnetti é in preda ad una crisi, tra le mura di Amici 23, all’idea di non essere all’altezza del talent show, e il rischio di uscita di scena si farebbe possibile con un cha cha cha di Alessandra Celentano.

Stando al content del rinnovato daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 15 gennaio 2024, Sofia Cagnetti é presto iscritta nella black-list dei possibili nuovi eliminati del talent show. O almeno per l’un terzo della cattedra dei professori di ballo rappresentato da Alessandra Celentano, che non riscontra alcun risultato positivo nell’allieva.

E volendo avvalorare la sua sentenza la prof.ssa assegna un nuovo compito alla preannunciata bocciata, quando manca poco al via al serale di Amici 23 e Sofia Cagnetti sarebbe così, prossima al titolo di nuova eliminata. Al rinnovato daytime, giunge la dichiarazione epistolare della maestra avversa, che lascia di sasso la destinataria della lettera. Tra le righe del messaggio Alessandra Celentano assegna alla giovane Sofia Cagnetti la choreo di danza montata su un pezzo di cha cha cha, stile nel genere latino di ballo. O per meglio dire un “compito di latino contaminato da me, un cha cha cha”, come attenzionato dalla prof.ssa. “Pensavo fossi un investimento interessante”, bacchetta Sofia Cagnetti la lettera che mette in discussione il talento della allieva ad Amici 23. E invece, alla luce dei risultati nel percorso di studio di ballo della allieva, la nipote del Molleggiato Adriano Celentano dichiara deluse le sue aspettative su Sofia Cagnetti. In primis per “difetti non colmati in quattro mesi… con il tuo potenziale avresti dovuto fare passi da gigante”.

Il sentiment di Sofia Cagnetti sulla possibile uscita di scena, ad Amici 23

Che Sofia Cagnetti sia presto eliminata dal talent show? Chissà. Nel frattempo, la possibile ballerina uscente registra una reaction affranta, in replica alla lettera bomba-carta di alto rischio eliminazione per lei. La ballerina esplode in lacrime al pensiero di non poter salvare il banco di danza, vista la bocciatura che indirettamente le destina la maestra avversa. “Non c’é neanche tutto sto tempo -lamenta la destinataria in un pianto liberatorio, forse certa di non riuscire a qualificarsi al serale di Amici 23, anche per effetto delle vesti di ballerina timida che indosserebbe, a suo dire: “non é facile fare un commento, parlare con gli altri qui, dovrebbe venire facile e a me dispiace tanto…”. Insomma per la ballerina, alla base della bocciatura sarebbe anche la mancanza di una buona dote di comunicazione: “non é un discorso di danza, ma a livello personale sono entrata col piede sbagliato… Con la paura di farmi conoscere”, ammette Sofia Cagnetti.

Sofia condivide con i suoi compagni alcune sue insicurezze #Amici23 pic.twitter.com/0zZSjm2kUp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 15, 2024

Questo, mentre nel circuito ballo anche Nicholas Borgogni rischierebbe l’eliminazione…











