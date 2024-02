Amici 23: Sofia Cagnetti é la nuova eliminata, prima del serale? / L’aut-aut di Emanuel Lo

Amici 23 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti é a rischio eliminazione? L’ultimatum di Emanuel Lo insinua il dubbio

Si fa infuocata la competizione tra i talenti competitor ad Amici 23, con Sofia Cagnetti che si direbbe a rischio eliminazione in vista del via al serale del talent show. La giovane ballerina, tra i talenti cantanti e ballerini competitor in corsa al format prodotto e condotto da Maria De Filippi, Sofia Cagnetti, potrebbe ricevere la comunicazione di non ammissione ed eliminazione in vista del via al serale. Anche Dal suo stesso maestro che l’ha ammessa per il banco di studio ad Amici.

Dal momento che lo stesso Emanuel Lo, nel mezzo di una lezione in sala studio, le inoltra un aut aut volta ad incentivarla a tirare fuori le emozioni nel ballo così come usa fare nella sua più grande passione tra le forme d’arte, la pittura.

Così, dinanzi ad una tela da integrare per un quadro del sentiment corrente, nel rinnovato daytime di Amici 23 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, Sofia Cagnetti é chiamata da Emanuel Lo ad esprimere il suo io senza condizionamenti esterni.

L’invito spassionato di Emanuel Lo a Sofia Cagnetti

“Ho paura di lasciarmi andare- fa sapere la giovane allieva di Emanuel Lo, e il maestro le fa eco invitandola ad essere se stessa nella danza, così come nella pittura -, tira fuori il colore… se devi fare una cosa falla grande. In mezzo a questo mare c’é uno spiraglio di luce, che colore useresti?”. Per Sofia Cagnetti, alle prese con la rappresentazione pittoresca del suo status del mare in tempesta, la speranza riposta nel conseguimento della maglia di accesso al serale di Amici 23 ha il colore verde fluo: “Speranza nei momenti più bui…e si può solo andare oltre e crescere e superare tutto”. Emanuel Lo esorta la pupilla a liberarsi dell’ansia da prestazione che la limiterebbe nell’espressione dell’io, nella danza. Lei deve convincersi di poter fare il salto di qualità e al contempo convincerlo a promuoverla al serale: “Inizia a godere delle cose per come sono senza pensieri. Tirai fuori le emozioni “.

Nel frattempo, intanto, Marisol Castellanos e Petit si dichiarano innamorati…

Sofia lavora insieme al maestro Emanuel Lo sulle sue emozioni e lo fa attraverso una sua grande passione: la pittura! #Amici23













