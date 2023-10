Amici 23: Sofia Cagnetti eliminata?/É in difficoltà nel ballo, per i suoi capelli: interviene Giulia Stabile

Amici 23 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti é in difficoltà: la choreo con i capelli al vento

Sofia Cagnetti é tra i possibili candidati al titolo di eliminati di Amici 23, dal momento che si dichiara in crisi. É il sentiment predominante dell’occhio pubblico attivo via social, relativamente al content del daytime di Amici 23, in onda in chiaro tv TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, nello slot pomeridiano dei palinsesti.

Amici 23, Anna Pettinelli ammicca a Matthew: "Mi piaci molto..."/ Lui dice addio a Rudy Zerbi?

La ballerina mora si dichiara fortemente in difficoltà dal momento che é chiamata all’esecuzione di una prova dalla peculiarità incontestabile: si tratta del requisito essenziale di tenere i capelli sciolti, per una sfida nel segno della sensualità nelle dinamiche della choreografia richiesta tra le prove previste nella puntata domenicale di Amici 23. E tra una rehearsal e l’altra, in confidenza con la ballerina professionista nel corpo di ballo e già vincitrice finale di Amici 20, Giulia Stabile, Sofia Cagnetti dà libero sfogo al presentimento di essere in seria difficoltà.

Amici 23, Matthew 'tradisce' Rudy Zerbi?/ Anna Pettinelli lo sfida su Bruno Mars e...

“Io non capisco cos’é che ti agita- incalza Sofia, Giulia, e la allieva spiega la sua insicurezza legata al rapporto con il suo corpo e i capelli- non sto focolizzata, penso ai capelli e a sistemarli e non penso a tutto il resto…”. Inaspettata Giulia Stabile conforta la allieva, come una vera master: “una cosa alla volta, é cosa normale che ti agiti, perché ti pensi diversa dal solito… una cosa che già arricchisci… é bello…una cosa in più”.

Sofia getta la spugna, ad Amici 23?

Ma Sofia non si direbbe così entusiasta di mettersi alla prova sulla sensualità, al gioco dei capelli che svolazzano tra una mossa e l’altra di danza, come la regina del pop Britney Spears farebbe nella sin-city dell’intrattenimento, Las Vegas: “a me non mi piace e mi concentro sul farmelo piacere… é tutta una sfida”. Giulia Stabile esorta però l’allieva di Emanuel Lo, Sofia Cagnetti, a non gettare la spugna, ad Amici 23. Anche perché qualora lei si rivelasse in crisi la giovane potrebbe vedersi clamorosamente bollata tra gli eliminati di Amici 23: ” qui non puoi costringerti a farti andare tutto bene, tutto insieme”, é lo spassionato consiglio di Giulia Stabile alla possibile eliminata di Amici 23.

Amici 23, Holy Francisco flirta con Sarah Toscano: "Vuoi che ti baci?"/ Fan in visibilio!

Sofia non balla mai con i capelli sciolti, ma per una nuova coreografia decide con i suoi insegnanti di provare a slegarli e alla fine di una lezione… #Amici23 pic.twitter.com/Ap0BMlvilW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 11, 2023

Intanto, Matthew rischia e si prepara per la sfida di Anna Pettinelli…











© RIPRODUZIONE RISERVATA