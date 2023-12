Amici 23: Sofia Cagnetti prima della classe, Giovanni Tesse ultimo/ La classifica ballo determina l’eliminato

Amici 23 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti é la prima della classe ballo: la gara s’infiamma!

Sofia Cagnetti é la nuova First class tra i ballerini competitor e Giovanni Tesse ultimo classificata, alla rinnovata gara di ballo in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é parte integrante dello spoiler TV e streaming di Amici news e Superguida TV, relativamente alla nuova puntata domenicale di Amici 23, la corrente edizione del talent show sulle reti Mediaset, prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Tra le novità di Amici 23, al rinnovato appuntamento domenicale del talent show la gara di ballo giudicata dall’ex insegnante ad Amici, Veronica Peparini, vede classificarsi prima Sofia Cagnetti e ultimo Giovanni Tesse, candidato quindi al titolo di eliminato al talent show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Così come anticipato dalla fonte-spoiler sulla gara di ballo targata Amici 23.

Sofia Cagnetti é prima classificata, balla una coreografia di hip hop. Il giudice Veronica Peparini le dichiara che é bravissima e che si vede che ha studiato.

Kumo é secondo classificato: balla un passo a due di hip hop con Giulia Stabile. La Peparini ammette che lui è il suo prototipo di ballerino con movimenti ampi e dinamici.

Lucia Ferrari é terza classificata e Veronica Peparini le suggerisce ad Amici 23 di concentrarsi di più sull’espressione e sulle parole della canzone e meno sui passi, come sostenuto anche a Marisol.

Dustin Taylor é quarto, balla su Call out my name.

Gaia De Martino é quinta, balla una coreografia modern. Complimenti da parte di Veronica giungono per lei, anche per il buon utilizzo dell’oggetto di scena. Si aggiunge Alessandra Celentano che con fierezza parla a Veronica dei miglioramenti che registra la ballerina.

Marisol Castellanos é sesta, balla una coreografia modern con una poltrona come oggetto scenico. Veronica le suggerisce ad Amici 23 di concentrarsi sulle parole della canzone.

Tra le altre novità di Amici 23…

Simone Galluzzo é settimo classificato, balla una coreografia modern. Veronica lo incoraggia a fare sempre di più.

Nicholas Borgogni é ottavo, balla una coreografia modern e la Peparini non gli nega che lui ha molte potenzialità e deve migliorare. Alessandra Celentano interviene dichiarando che per lei lui sia passato da 0 a 2,7 come voto. Un vero successo?

Giovanni Tesse é ultimo classificato, quindi tra i ballerini in corsa ad Amici 23, candidato al titolo di nuovo eliminato. Esegue un passo a due con Francesca Tocca. Per la Peparini lui é bravo, ma in alcuni momenti prevale Francesca e lui risulta essere spento.

Tra i compiti extra-gara voluti per gli allievi di Amici 23, poi, Lil Jolie e Petit cantano insieme una canzone di Natale ovvero Last Christmas, esibendosi con i professionisti che ballano scendendo dagli spalti del pubblico. La produzione intende pubblicare l’elaborato sulle piattaforme musicali. Simone esegue il compito voluto da Raimondo Todaro. Si accende una grossa discussione tra quest’ultimo ed Emanuel Lo. Raimondo critica il fisico di Simone, dicendo che il giovane non è cambiato da settembre ad oggi. A dimostrare la coreografia vi è Umberto Gaudino.

Giovanni esegue il compito assegnatogli dalla Celentano che gli dice che ora registra dei miglioramenti e gli dà 5,5.

Lucia Ferrari balla la coreografia di Dustin Taylor e ottiene il voto 7. Per la maestra Alessandra Celentano la giovane ha una predisposizione ben promettente e soprattutto riesce a mettere in atto subito le correzioni che le vengono mosse, una qualità che per lei è molto importante.

