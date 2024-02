Amici 23: Sofia Cagnetti soffia la leadership a Lucia Ferrari e Nicholas Borgogni rischia/La classifica ballo

Amici 23, Sofia é la nuova leader di ballo

Sofia Cagnetti soffia la leadership della categoria ballo alla competitor rivale, Lucia Ferrari, nella rinnovata classifica di ballo alla gara domenicale di Amici 23. Accade nella nuova puntata del talent show, datata 25 febbraio 2024, sulle reti TV e streaming Mediaset. Occasione in cui, secondo gli spoiler di Amici news e Superguida TV, Sofia Cagnetti risulta essere prima classificata, nell’ordine di gradimento finale, che vede ultimo e più a rischio eliminazione Nicholas Borgogni:

prima é Sofia che balla Diamanti grezzi;

Seconda classificata é Lucia Ferrari, che ottiene la maglia di accesso al serale per volontà di Emanuel Lo;

Kumo é terzo classificato e balla con una scopa e il giudice.

Ultimo posto, in un pari merito, per Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse, che ballano rispettivamente con Elena D’Amario e Francesca Tocca. Il giudice di ballo, in particolare, dice a Giovanni che deve imparare a calibrare la troppa foga, soprattutto nelle espressioni facciali. Emanuel Lo dice a Nicholas che deve impegnarsi di più e che il suo maestro Raimondo Todaro forse non riesca a fare un buon lavoro con lui.

Stop alla gara di improvvisazione

Questa settimana, ad Amici 23 non é integrativa rispetto alla gara di ballo classica una gara di improvvisazione e la classifica complessiva dei ballerini vede in definitiva Sofia prima e Nicholas ultimo, ad Amici 23, mentre si avvicina la fase serale del talent show di Maria De Filippi.

Tra i compiti di ballo, Nicholas é chiamato ad una assegnazione per cui si accende la discussione in studio tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Alessandra Celentano Raimondo darà la maglia dorata al pupillo.

Per le gare sponsor, il premio Marlú é vinto dalla ballerina Sofia Cagnetti e il premio Oreo dal duo di ballerini Giovanni e Nicholas.

Nel frattempo, intanto, Nicholas Borgogni si dichiara provato per le critiche del maestro avverso Emanuel Lo….











