Amici 23, Sofia in pole position e Simone sprofonda/ La classifica della gara ballo

Amici 23, Sofia é la prima classificata nella classifica della gara ballo: il verdetto del giudice

Sofia é la prima della classe e Simone é ultimo nel circuito ballo di Amici 23, secondo il giudizio di Eleonora Abbagnato. La coreografa torna ad apparire nello studio di Amici, nell’intervento volto a coprire il ruolo di giudice alla rinnovata gara ballo nella consuetudinaria puntata domenicale di Amici 23, in onda sulle reti Mediaset il 22 ottobre 2022.

Al termine della gara di ballo aperta tra i ballerini competitor in corsa al talent show, come ripreso dalle anticipazioni TV riportate online da Amici news e Superguida TV il giudice stila una classifica di gradimento personale che decreta Sofia prima classificata e Simone papabile elemento più a rischio eliminazione, tra i ballerini competitor in corsa del circuito parallelo al canto.

Sofia é prima classificata, seguita da

Dustin secondo classificato. Sul podio sale poi Nicholas, collocato al terzo posto. Fuori dalla top3 per la classifica stilata da Eleonora Abbagnato segue la quarta classificata Chiara. Quinto in classifica é Kumo. Sesta classificata é Gaia. Settima classificata é Marisol. Seguono in classifica, poi, il penultimo e l’ultimo posto occupati rispettivamente dai ballerini Elia e Simone.

E tra le ultime posizioni, dato il verdetto non entusiasmante dell’esperto di danza, Elia e Simone potrebbero rivelarsi come i papabili candidati al più alto tasso di rischio di eliminazione ad Amici 23.

Dustin Taylor non supera l’interrogazione ad Amici 23?

Tra i ballerini competitor in corsa ad Amici 23, Ancor prima di prendere parte alla gara di ballo Dustin Taylor é chiamato ad esibirsi al cospetto del maestro avverso, Raimondo Todaro. Il ballerino allievo di Alessandra Celentano deve sostenere una messa in discussione del suo talento, a prova di interpretazione di due stati emotivi. Quello comico e quello della disperazione. La prova di ballo é dimostrata dalla ballerina professionista ex concorrente ad Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear, e registra il successo nel verdetto finale di Raimondo Todaro, in favore di Dustin.

Mentre per la quota ex Amici 22 Angelina Mango segna il sold out assoluto del Voglia di vivere tour, il compito é superato per la sentenza del maestro e la riconfermata promozione della mentore Alessandra Celentano. Quest’ultima assegna ancora una volta la maglia di concorrente al pupillo australiano, amico connazionale di Isobel.

