Amici 23, Spacehippiez bocciato da Anna Pettinelli: “piatto!”/Arriva la replica piccata di Lorella Cuccarini!

Amici 23 di Maria De Filippi, Spacehippiez interrogato da Anna Pettinelli: é a rischio eliminazione?

Spacehippiez rischia di rivelarsi tra gli eliminati di Amici 23, dal momento che il suo talento é messo in discussione da Anna Pettini allo scontro con Lorella Cuccarini. Nel daytime di Amici 23, datato 16 ottobre sulle reti Mediaset, il cantautore é chiamato alla sfida della maestra avversa alla sua mentore Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, che lo invita ad esibirsi sulle note della cover di Tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere.

Amici 23: Matthew primo allievo al serale/ La sentenza al compito di Anna Pettinelli

Un pezzo intimista tra le ballad più intense della musica made in Italy, che al compito vede Spacehippiez alla prova tra le note che non siano in linea con il suo current mood, tra l’essere spensierato e lo status allegro. Il risultato? Per Anna Pettinelli il compito svolto é un disastro, in quanto “piatto” tanto quanto vedrebbero la Terra i terrapiattisti, in mancanza di una giusta intenzione vocale dell’interprete nella trasmissione di un’emozione richiesta dalla ballad.

Amici 23, Nicholas Borgogni papabile eliminato/ Celentano lo boccia al compito: "é l'anti-danza!"

Spacehippiez riconsegna la sua maglia alla prof Cuccarini ed esegue il compito della prof Pettinelli! Cosa ne pensate della sua interpretazione? #Amici23 pic.twitter.com/EEOwceUv2Q — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 16, 2023

Si apre la dichiarazione di guerra Cuccarini vs. Pettinelli

“E’ un pezzo molto complicato.. sei brava a vedere tutti questi difetti nei cantanti altrui”, é la frecciatina avvelenata di Lorella Cuccarini, che a difesa dell’allievo interviene quindi, tacciando la Pettinelli di muovere un accanimento verso il suo team in corsa ad Amici 23. Neanche per l’altro maestro di canto Rudy Zerbi, però, il compito svolto si direbbe una sufficienza. A fargli eco é poi lo stesso Spacehippiez che mette di dover lavorare sulla comunicazione intimista a prova di ballad.

Amici 23, Ezio Liberatore rischia grosso: bocciato al compito?/ Il verdetto di Rudy Zerbi

E mentre il sentiment dei telespettatori attivi nel web si divide tra le parti coinvolte nel caso Spacehippiez ad Amici 23, l’allievo cantautore di Lorella Cuccarini rischia di rivelarsi tra gli eliminati di Amici 23. Questo, nonostante la Cuccarini gli confermi la maglia di titolare del banco di studio ad Amici: la più amata dagli italiani e maestra di canto del fenomeno Angelina Mango ad Amici 22 ripone piena fiducia nel giovane talento cantautorale in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA