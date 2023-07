Amici 23, tre ex allieve nel cast dei professori?/ Al via il totonomi!

Amici di Maria De Filippi, delle ex allieve sono in lizza per il ruolo di cattedra: esplode il gossip su Amici 23

Manca sempre meno al via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 23, nel cui cast potrebbero non confermarsi due o tre insegnanti uscenti di Amici 22. O almeno questo é il gossip bomba in circolo nel web, sulla scia di quanto lanciato da Amedeo Venza a mezzo social, secondo cui nello specifico – tra gli insegnanti di canto e gli insegnanti di ballo attivi ad Amici 22 -potrebbero non riconfermarsi ad Amici 23 in partenza a settembre 2023 almeno due insegnanti: uno di canto e uno del circuito parallelo ballo, nella scuola delle arti.

Uomini e donne, é rottura tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino?/ Arriva la risposta...

Tra i volti a rischio trapelano in primis l’insegnante di ballo Raimondo Todaro, per via dei chiacchierati litigi con la conduttrice del talent show, Maria De Filippi. E anche l’insegnante di canto Arisa, visto il suo recente ritorno all’industria musicale, che non escluderebbe la possibile candidatura della cantante nel ruolo di Big a Sanremo 2024, tra gli impegni che difficilmente si coniugherebbero con la rinnovata re-entry nel cast ad Amici.

Amici, Sissi: "Finita a cantare nei paesini..."/ Esplode la polemica

E tra i papabili sostituti spiccano i nomi di ben tre ex allieve di Amici: parliamo di Emma Marrone e Alessandra Amoroso in lizza per il ruolo di insegnante di canto, e Elena D’Amario, in lizza per il ruolo di insegnante di ballo. O almeno questo é stando al gossip in circolo, nel web. Ma non é tutto. Perché sempre tra i potenziali sostituti spicca, poi, l’ex insegnante di ballo storica di Amici, Veronica Peparini, che potrebbe rientrare in attività alla cattedra di ballo, ad Amici 23.

Veronica Peparini é la re-entry, ad Amici 23?

Tra i potenziali insegnanti di ballo non confermati, inoltre, si fa strada anche il nome di Emanuel Lo, che dopo la prima annata registrata ad Amici, per l’edizione Amici 21, potrebbe non essere beneficiato della promozione al secondo anno consecutivo dell’ambito ruolo.

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli in lizza per un nuovo ruolo/ Spunta un curioso particolare e..

Nel frattempo, intanto, la band ex Amici di Maria De Filippi, The Kolors, raggiunge un nuovo ed importante traguardo musicale…











© RIPRODUZIONE RISERVATA