Amici 23, una sfida a sorpresa fa tremare la classe canto/ La gara interpretazione e il secondo eliminato

Amici 23 di Maria De Filippi, la gara interpretazione determina il secondo eliminato alla puntata del 29 ottobre 2023

Nell’attesa generale per la nuova puntata di Amici 23 di Maria De Filippi, dove Spacehippiez é il preannunciato primo eliminato al talent, si anticipa una seconda uscita di scena spiazzante. Quello del secondo eliminato é uno dei particolari tra gli spoiler TV e streaming del talent show di Maria De Filippi che si aggiungono alle anticipazioni della puntata domenicale del 22 ottobre, tra cui spicca il primo eliminato Spacehippiez. Lo stesso trapela dal contenuto nel daytime pomeridiano di Amici 23, in onda il 20 ottobre 2023, in vista della puntata domenicale di Amici 23 prevista il 22 ottobre 2023 sulle reti TV e streaming Mediaset. E l’anticipazione del secondo eliminato la si rileva sulla base di un comunicato della produzione Mediaset diramato nel daytime pomeridiano di Amici 23, alla classe di concorrenti ballerini e cantanti in corsa al talent show.

“Prima della gara cover ci sarà una gara di interpretazione di canto -si legge tra le righe della nota cui dà voce Lil Jolie per la classe dei concorrenti di canto- tocca a voi decidere chi vi partecipa”. Come da regolamento la nuova prova di interpretazione anticipata della puntata domenicale del 22 ottobre 2023 di Amici 22 farà guadagnare il punteggio di un “+1” al vincitore, rispetto al risultato dato dalla gara di canto cover successiva. L’ultimo classificato nella classifica prevista al termine della gara cover domenicale é il candidato alla nuova sfida per il rischio eliminazione indetta alla puntata seguente.

Il sentiment all’anticipazione del secondo eliminato

Il comunicato sulla sfida che decreterà il secondo eliminato dopo Spacehippiez, registra le reaction spiazzate dell’occhio pubblico, attivo nel web, quindi non solo tra i talenti concorrenti al talent show di Maria De Filippi. Mentre tra i cantanti competitor Ezio si direbbe l’elemento in crisi, si profila un’altra anticipazione, sulla base del content nel daytime di Amici 23. A disputare la gara di interpretazione, dunque, sarebbero presumibilmente tre cantanti competitor, stabilitisi ai voti della classe di talenti in corsa ad Amici: il più votato tra i cantanti allievi di ognuno dei tre insegnanti, nel circuito canto.

❗ In casetta arriva una comunicazione da parte della produzione #Amici23 pic.twitter.com/YEAxDJ43NZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 20, 2023













