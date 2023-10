Amici 23: Zerbi dà alla Pettinelli del “Pettirosso” e la Toppi punge Celentano/ La terza puntata é al veleno!

Amici 23 di Maria De Filippi: la terza puntata domenicale é ad alto tasso di velenosità

La terza puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi é ricca di momenti ad alto tasso di velenosità, come lo scontro tra Virna Toppi e Alessandra Celentano e quello che vede Rudy Zerbi pungere Anna Pettinelli.

Così come anticipato dagli spoiler di Amici news e Superguida TV via X, la terza puntata del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi é un miscuglio eterogeneo di liti e momenti al vetriolo, che promettono grandi risultati di ascolti TV per la regina delle gare Auditel, la conduttrice Maria De Filippi..

Ospite in studio, la giudice della gara di ballo domenicale Virna Toppi diventa protagonista di un’accesa discussione con la maestra di danza, Alessandra Celentano. Il motivo? La maestra ha osato assegnare un voto immeritato all’allievo pupillo Dustin Taylor, più alto di quello assegnato al pupillo di Raimondo Todaro, Nicholas Borgogni. Insomma, a detta della giudice esterna la maestra di ballo sarebbe di parte ed é categoricamente bocciata nel ruolo di esperta di danza, sotto il peso dell’occhio pubblico di Amici 23!

Ma non é tutto. I momenti ad alto tasso di velenosità ad Amici 23 non finiscono, nella terza puntata domenicale in onda l’8 ottobre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Si parla anche dello scontro tra gli insegnanti di canto e storici rivali ad Amici, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. La maestra di canto e voce RDS viene soprannominata al titolo di un nuovo appellativo, dopo l’iconico “Pettiseven” che la voce RadioDeejay le affibbiava ad Amici 20 perché insegnante del fenomeno pop e cantautore di Napoli, Aka7even.

Il nuovo soprannome aleggia ad Amici 23…

Ebbene sì, l’upgrade dell’appellativo per Anna Pettinelli, subito da Rudy Zerbi, é quello di un “PETTIROSSO”. Il motivo alla base del soprannome animale? La fulva chioma del neo allievo pupillo di Anna Pettinelli ad Amici 23, Holy Francisco!

Tra gli altri momenti che promettono divertimento per gli ascoltatori, di Amici 23, va menzionato poi quello si registra quando la conduttrice Maria De Filippi chiede agli allievi di Rudy Zerbi di alzarsi in piedi e Lil Jolie schizza subito su dal banco, sottolineando di essere arrivata per prima questa volta e di non aver fatto come domenica scorsa…











