Amici, Adriano Bettinelli nel cast di Mariah Carey a Las Vegas/ “Onore immenso per me”

Adriano Bettinelli a lavoro con Mariah Carey: la nuova opportunità dell’ex professionista di Amici

Adriano Bettinelli, ex allievo di Amici, è volato a Las Vegas per un lavoro molto importante lavoro. L’allievo di Garrison Rochelle che al tempo del talent show aveva stupito con il suo talento, è tra i ballerini della nuova residenza di Mariah Carey al Park MGM.

Il ballerino si è distinto già dai primi mesi di programma con la sua innegabile bravura e predisposizione alla danza. Nel 2008, però, Bettinelli ha perso proprio in finale contro Alessandra Amoroso vincitrice di quell’edizione. Nonostante questo, l’ex allievo tornava poi come professionista nel talent dopo alcuni anni dalla sua partecipazione. Adriano ha continuato successivamente la sua scalata verso il successo, fino a giungere alla pop star tra le più note al mondo.

Amici, Adriano Bettinelli: “Questa cosa è veramente successa”

Adriano Bettinelli ha annunciato il nuovo lavoro con un post su Instagram in cui descrive tutto il suo entusiasmo per questa grande opportunità: “Scrivere queste righe mi fa definitivamente render conto che questa cosa è successa veramente. Stasera abbiamo aperto lo spettacolo per la residency di Las Vegas della leggendaria Mariah Carey. Ho amato ogni singolo giorno di questa avventura, dall’audizione, a ogni momento della creazione, grazie dal profondo del mio cuore a chi mi ha supportato e regalato consigli e fiducia.”

E ancora: “Tutto questo per me è un dono molto importante, una carezza per l’anima. Essere su quel palco con una grande star come Mariah Carey insieme ad altri sette meravigliosi ballerini è un onore immenso per me, grazie ragazzi per l’energia positiva e il supporto che ci diamo ogni giorno. Ultimo ma non meno importante grazie alla mia famiglia Blocla, tutti questi sogni che sto realizzando non si sarebbero realizzati senza il vostro supporto, vi amo! E ora… non vedo l’ora che arrivi il secondo spettacolo!”.











