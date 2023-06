Amici, Aka7even annuncia il nuovo singolo Rock N Roll/ Le reazioni allo spoiler su TikTok

Aka7even anticipa il rilascio del nuovo singolo estivo, Rock N Roll: lo spoiler é social

L’attesa per il rilascio del suo nuovo singolo estivo sta per finire e lui stesso, Aka7even, é ad annunciarlo a mezzo social, lanciando lo spoiler infuocato su Rock N Roll! L’ex Amici 20 é, infatti, protagonista del gossip musicale del momento, a inizio giugno 2023, con un nuovo TikTok pubblicato per i fan e non attivi nel web. Un video che – in esclusiva assoluta -presenta agli internauti alcuni secondi del nuovo singolo estivo, e quindi uno snippet di Rock N Roll, candidato al titolo di tormentone dell’estate made in Italy. E a fare da ciliegina sulla torta sono le dance moves che il cantautore ed ex concorrente all’edizione di Amici 20 del talent show di Amici di Maria De Filippi, propone con le note del primo assaggio della sua canzone estiva, con un gruppo di ballerini tiktokers. Un video che segna oltre 7mila cuori sul re dei social cinese, in un tripudio di interazioni social di consenso da parte degli internauti.

“Ragazzi venerdì, a mezzanotte, esce il mio nuovo singolo Rock N roll su tutti i digital stores e sapete cosa fare”, anticipa così il rilascio del nuovo singolo previsto per il 9 giugno 2023, Aka7even, tra le nuove Instagram stories. Il che rende ancora più infuocata la suspence generale con le aspettative generali che si fanno alte in vista del rilascio del preannunciato singolo estivo dell’ex Amici 20. Ma non é tutto. Perché, inoltre, su TikTok anche le Sisters Galluccio si aggiungono allo spoiler infuocato, insieme a LDA.

Web in tilt per lo spoiler di Aka7even

É ormai risaputo che l’ex Amici 20 e l’ex Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA, siano attualmente cognati, dal momento che fanno rispettivamente coppia con le sorelle gemelle Francesca Galluccio e Miriam Galluccio, due influencer via social che come i cantautori pop sono di Napoli. Nel video postato dal profilo TikTok delle Sisters, il quartetto si lascia immortalare mentre é all’ultimo viaggio a Sharm El Sheikh e si dà alle danze sulle note del primo snippet di Rock N Roll, mandando così il web in tilt.

Difficile é predire in anticipo quale sarà il riscontro dei fruitori di musica al rilascio del singolo. Ma, intanto, fioccano commenti di consenso via social, allo spoiler annunciato: “Ti amo”, si legge tra i consensi del web destinati ad Aka7even, e poi ancora tra i più aggreganti, “é ufficialmente iniziata l’estate”.

