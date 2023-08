Amici, Alex Wyse: il nuovo concerto diventa un caso social/ Web diviso sul particolare sexy

Amici 21 di Maria De Filippi, Alex Wyse al centro del gossip “osé”

Alex Wyse torna al centro dell’attenzione mediatica e il motivo é un nuovo concerto live, che lo vede al centro di un “sexy affaire”, dopo il successo e la popolarità raggiunti ad Amici 21. É uno dei cantautori italiani divenuti famosi in Italia per il debutto televisivo segnato nel ruolo di concorrente al talent show di Maria De Filippi, all’edizione di Amici 21.

Alla fortunata edizione del talent, prendeva parte al debutto TV come concorrente competitor, anche il figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA, e intanto Alex Wyse diventa un acceso thread di discussione via social, per il contenuto artistico e non solo di alcune immagini esclusive che lo ritraggono mentre si esibisce con indosso dei pantaloni particolarmente attillati. Un look che metterebbe in risalto le evidenze fisiche delle parti intimi del performer.

Alex Wyse divide il web, tra supporter e hater

La mise, quella immortalata nei post di discussione accesa via social da parte degli utenti, divide l’opinione del web tra le reaction più disparate. C’é chi da una parte, in particolare tra i fan del cantautore esulta per la sexy mise di Alex Wyse, e dall’altra chi invece la contesta, ritenendola un’ostentazione della fisicità, peraltro di dubbio gusto, da parte dell’ex Amici 21.

“No, ma qualcuno glielo deve dire che il pes*e lo deve tenere nelle mutande… sta diventando disturbante questa cosa “, commenta tra le righe sibilline di un’opinione explicit, qualche utente nel web.

no ma qualcuno glielo deve dire che il pesce lo deve tenere nelle mutande sta diventando disturbante questa cosa pic.twitter.com/qsTtFCewxw — ☆ (@m4leducata) August 19, 2023



E, intanto, sempre per la quota Amici 21 LDA potrebbe potrebbe vedere il papà d’arte Gigi D’Alessio protagonista di un doppio ruolo tv, nel cast di Sanremo 2024, condotto e diretto da Amadeus.











