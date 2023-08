Sanremo 2024, Gigi D’Alessio nel cast?/ Lo spoiler sul nuovo ruolo

Sanremo 2024, Gigi D’Alessio arruolato nel cast dei protagonisti?

Il rinnovato Festival, all’edizione di Sanremo 2024 e sotto la conduzione di Amadeus, potrebbe prevedere tra le altre novità un nuovo debutto televisivo per Gigi D’Alessio.

Gli ultimi spoiler tv e streaming Rai ripresi dal profilo Twitter La TV – Estate, nel dettaglio prevedono che il prossimo Festival di Sanremo 2024, fondato sulla gara della canzone italiana, potrebbe vedere Gigi D’Alessio al debutto di un ruolo televisivo, quello di conduttore sanremese. Nel dettaglio il popolare cantautore e ambasciatore della musica di Napoli nel mondo potrebbe debuttare nel ruolo di co-conduttore al fianco di Amadeus, nel corso della kermesse sulla canzone italiana. Questo, sulla scia del totonomi che vede D’Alessio in lizza tra i papabili cantanti ammessi alla gara sanremese dei Big. E ad avvalorare l’ipotesi di un dubbio ruolo per Gigi D’Alessio nel cast di Sanremo 2024 é, intanto, l’anticipazione ripresa sul portale web di Novella 2000 secondo cui il mercoledì e il giovedì della settimana sanremese una sola metà dei concorrenti ammessi all’intera gara sanremese si esibirà e l’altra metà invece sarà alla conduzione al fianco del direttore artistico, Amadeus. E sarà un sorteggio in sede di sala-stampa a stabilire l’ordine di esibizioni e condizioni previste a Sanremo 2024.

Concerto di Gigi D'Alessio: malori e risse sfiorate/ Spettacolo interrotto in attesa dei soccorsi

Gigi D’Alessio e LDA, ingaggiati entrambi nel cast dei Big di Sanremo 2024?

Insomma, a quanto pare Gigi D’Alessio potrebbe fiancheggiare il conduttore amico sulle reti TV e streaming Rai e al contempo gareggiare tra i Big di Sanremo 2024. Questa l’ipotesi che si rileva dominante nello spoiler last minute, mentre -così come si ipotizza a prima firma Il sussidiario- anche Luca D’Alessio in arte LDA, il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e la ex moglie Carmela Barbato, potrebbe partecipare alla gara dei Big a Sanremo 2024. Un’anticipazione che non si direbbe azzardata, dal momento che il ventenne ha all’attivo il nuovo album Quello che fa bene e sta riscaldando i cuori italiani al suono del singolo estivo Granita. Segno che il giovane ex Amici 21 sia in vena di fare musica.

Gigi D'Alessio, il concerto di Avellino é a rischio/ "Motivi di sicurezza..."

E, intanto, per la quota Amici 22, inoltre, Mattia Zenzola e Benedetta Vari tornano a infiammare il gossip…

LEGGI ANCHE:

Gigi D'Alessio: la vacanza é con la famiglia allargata/ Con lui, il figlio dell'ex Anna Tatangelo e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA