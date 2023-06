Amici, Angelina Mango e Wax conquistano “Generazione Zeta”/ Le posizioni in classifica, su Spotify Italia

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Wax dominano la classifica Generazione zeta su Spotify Italy

I talenti cantautori uscenti della finale di Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Wax, regnano sovrani nella classifica “Generazione zeta”, all’attivo su Spotify Italy. Stando ai dati aggiornati alla data 11 giugno 2022, che si rilevano sulla piattaforma musicale di streaming dedicata agli ascolti e gli ascoltatori, Spotify Italia, la playlist musicale più rappresentativa delle nuove generazioni vede prima classificata e secondo classificato rispettivamente i talenti qualificatisi alla gara finale di Amici 22 seconda e terzo, Angelina Mango e Wax. Le posizioni occupate nella Top 3 dagli ormai ex concorrenti di Amici 22, vedono i due giovani imporsi con i singoli Ci pensiamo domani e Anni ’70, come le preferenze dell’orecchio pubblico, in rappresentanza della Generazione dei nati negli anni a cavallo tra il 1997 e il 2012.

Un dato importante, quest’ultimo, che consacra il talent show televisivo di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, come un vero fenomeno relativamente alla scoperta di talenti nelle arti canto e ballo sempre nuovi, ad ogni anno scolastico e da ormai 22 edizioni annuali. Nella playlist musicale “Generazione zeta”, in Top 3, alla #3 habemus poi Tutto con te di Olly, JLVI. Quarta posizione, per bellissimissima <3 di Alfa, quinta posizione per l’outsider di Sanremo 2023, Tananai, e la sua ballad d’amore, Tango.

Nel frattempo, inoltre, Angelina e Wax, impegnati con i vari eventi previsti in agenda per la promozione dei loro primi Ep lanciati ad Amici 22, sono attesi tra gli ospiti special guest previsti nel calendario dei concerti eventi dello street food eventi più invidiato del made in Italy nel mondo: il Napoli Pizza Village.

Angelina Mango e Wax si aggiungono a LDA…

All’evento dei concerti napoletani previsto alla Mostra d’Oltremare, tra gli altri ospiti e particolarmente attesi, prendono parte anche un ex concorrente e per i fan il vincitore mancato di Amici 21 di Maria De Filippi. Si tratta del cantautore pop di Napoli, Luca D’alessio in arte LDA e il padre d’arte Gigi D’Alessio.

