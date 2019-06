Amici come Noi/ Video, su Italia 1 il film con Pio e Amedeo (oggi, 26 giugno 2019)

Amici come Noi film che sarà protagonista in tv oggi, 26 giugno, su Italia 1. La pellicola appartiene al genere comico ed uscito nelle sale cinematografiche nell’anno 2014. I protagonisti del video sono i comici italiani Pio e Amedeo, mentre a dirigerli nelle loro avventure sgangherate ci ha pensato Enrico Lando. La sceneggiatura del film è stata curata dagli stessi comici protagonisti, aiutati anche da Gianluca Ansanelli, Aldo Augelli e Fabio di Credico. All’interno del film sono presenti anche le attrici Alessandra Mastroiardi e Maria Di Biase. Le musiche della pellicola sono state curate da Andrea Guerra e dalla band italiana Modà. Il montaggio è stato messo a punto da Pietro Morana mentre la fotografia l’ha curata Massimo Schiavon.

Amici come noi, trama del film

Pio e Amedeo, i protagonisti di Amici come noi, hanno ormai superato la soglia dei trent’anni e lavorano a stretto contatto giorno dopo giorno. Difatti i due sono soci e proprietari di un servizio di pompe funebri che opera nella zona di Monte Sant’Angelo nelle vicinanze di Foggia. Pio è ad un punto cruciale della sua vita dal momento che ha deciso di sposare Rosa, una giovane e bella insegnante elementare. I due dopo il matrimonio hanno deciso di lasciare la Puglia per trasferirsi a Belluno e condurre una nuova vita, lasciandosi alle spalle il passato. Amedeo invece, è ancora dedito a scappatelle ed occasioni varie e teme che dopo il matrimonio possa perdere per sempre Pio, amico di mille avventure e compagno fidato. Tuttavia, pochi giorni prima delle nozze di Pio, un video hard circola su internet diventando virale. Per il paese di Monte Sant’Angelo si diffonde il gossip secondo cui la protagonista del video è proprio Rosa, identificata da un tatuaggio. A quel punto Pio è accecato dalla rabbia, decide di piantare in asso Rosa senza sentire alcuna spiegazione. Intraprende insieme ad Amedeo un viaggio per Roma per aprire un’attività di pompe funebri nella città capitolina e dimenticarsi per sempre del matrimonio. Tra mille peripezie, i due compagni saranno coinvolti in situazioni imbarazzanti e pericolose, rischiando addirittura gravi conseguenze e ritorsioni nei loro confronti. Solo alla fine Pio riuscirà a riappacificarsi con Rosa ed allo stesso tempo rafforzare il proprio rapporto d’amicizia con il compagno Amedeo.

