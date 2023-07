Amici conquista Generazione Z: Angelina minaccia Wax, LDA in Top10/ Le posizioni in classifica Spotify

Amici di Maria De Filippi: Angelina Mango, Wax e LDA occupano Generazione zeta su Spotify Italia

I talenti uscenti di Amici di Maria De Filippi, quali gli ex Amici 22 Angelina Mango e Wax e l’ex Amici 21 nonché record storico del talent show, LDA, conquistano, dopo lo spazio e il tempo del talent show, la “Generazione zeta”. Di fatto, i summenzionati ex Amici fanno breccia nei cuori dei più giovani fruitori di musica, così come emerge ai dati aggiornati alla fine del corrente mese di luglio 2023 della playlist musicale all’attivo su Spotify Italia, che prende il nome della nuova generazione. Di questa fanno parte i nati nel periodo compreso tra il 1996 e il 2012.

La playlist Gen Z, tra le varie posizioni, viene perlopiù occupata dai talenti uscenti delle ultime due edizioni del talent show di Maria De Filippi, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Nella top 10 della playlist su Spotify Italia, più rappresentativa della Gen Z, troviamo al primo posto Rhove con il singolo Ancora, seguito al secondo e il terzo posto da bellissimissima di Alfa e Innamorato di Blanco. Fuori dalla Top 3, in discesa, troviamo poi gli ex Amici 22, nel dettaglio la quarta classificata é Angelina Mango con Ci pensiamo domani e la quinta posizione spetta a Colori di Wax, che per l’influenza esercitata con il singolo estivo si aggiudica la nuova cover della playlist di Generazione zeta a lui dedicata sulla piattaforma musicale di Spotify. Sesta posizione per Olly e JVLI con Tutto con te. Settimo posto per l’outsider di Sanremo 2023, Tananai, con Tango.

LDA insiste e persiste, dopo il talent show

Ottavo posto per LDA, il fenomeno pop di Amici che insiste e persiste in TOP10 nonostante la sua edizione – Amici 21- non sia l’ultima del talent ma risalente al periodo 2021/2023: un successo, quello del figlio di Gigi D’Alessio, che si rivela duraturo relativamente all’influenza esercitata sulla Gen Z al rilascio dei singoli, e costante con il nuovo singolo del giovane cantautore, Granita. Nono posto per Origami all’alba contenuta nella soundtrack della fiction made in Napoli, Mare fuori, di Chiara. Decima posizione, a conclusione della Top10, Ludwig con Domani ci passa.

Intanto, inoltre tra i volti Mediaset Soleil Sorge annuncia via Instagram che a breve debutterà al timone di un format di casa Rai...











