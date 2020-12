Amici, Deddy e Leonardo fra i più passati in radio/ I loro singoli inediti volano

I due brani dei cantanti protagonisti di Amici, “Il cielo contromano” di Deddy, e “Via Padova” di Leonardo La Macchia, proseguono la loro ascesa in radio, e da qualche ora a questa parte sono sbarcati anche su Radio Zeta, una delle emittenti radiofoniche italiane più ascoltate dai giovani, e che anche per questa regala molto spazio ai trend giovanili.

Ad apprezzare fortemente le performance dei due ragazzi della nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, è stata in particolare Federica Gentile, direttrice artistica di Radio Zeta, che proprio a Leonardo La Macchia aveva recentemente detto: “Il pezzo è bello. Non ti do nessuna certezza nell’immediato, ma nelle prossime settimane chissà”. Sicuramente un trampolino di lancio in più per questi due giovani talenti che possono letteralmente spiccare il volo nel panorama musicale italiano grazie e soprattutto alla radio il cui slogan è “Generazione futuro”, proprio per via del fatto di essere molto “feel” con le generazioni più giovani.

AMICI, DEDDY E LEONARDO E I LORO BRANI INEDITI IN RADIO

Leonardo La Macchia aveva presentato il suo inedito soltanto pochi giorni fa, lo scorso 5 dicembre, un pezzo dedicato alla famosa Via Padova di Milano, zona “di periferia” in cui non è sicuramente semplice vivere. Anna Pettinelli aveva accolto con il bastone e la carota il nuovo inedito: “La produzione vuol dire molto, è un pezzo che suona moderno, ma non è ancora tuo, non ce l’hai ancora dentro come dovrebbe essere. Una interpretazione un po’ superficiale…”. Per quanto riguarda il singolo di Deddy, invece, si tratta di un pezzo scritto da Lenoardo Zaccardi, un giovane artista facente parte della scuderia del produttore dello stesso pezzo, Michele Canova. Il 19 dicembre è stato presentato nella sua versione definitiva e il brano sta andando alla grande non soltanto in radio ma anche sulle piattaforme di streaming musicale più note. Un vero e proprio riscatto per Deddy, il parrucchiere 19enne di Torino, che è entrato in corso d’opera nella scuola d’Amici e che stato spesso e volentieri “accusato” di essere troppo simile al cantautore romano Ultimo.



