Amici, Dustin Taylor ha una famiglia divisa nel mondo/ La lezione di vita: l’unione oltre la divisione

Tra gli attesi ospiti alla nuova puntata di Verissimo datata 26 maggio 2024, Dustin Taylor é un ballerino uscente tra i talenti finalisti di Amici 2024. Non tutti gli spettatori del talk show conoscono tuttavia la storia del ballerino australiano e la verità della famiglia, i cui membri vivono divisi nel mondo.

Dustin Taylor, da Amici 2024 allo studio di Verissimo: la storia del ballerino australiano

Dei giovani talenti uscenti dalla puntata finale di Amici 2024 di Maria De Filippi, Dustin Taylor é un componente di una famiglia formata da due genitori e un numero importante di fratelli. Tra loro i vari membri della famiglia Taylor vivono a distanza anche per le attività di lavoro che li dividono in varie parti nel mondo. A rendere nota la verità della famiglia di Dustin Taylor é in particolare una sorpresa iniziata dal videomessaggio dei genitori che é pervenuta ad Amici 2024 prima che lui si qualificasse in finale.

Marisol e Petit fidanzati dopo Amici 2024?/ Il cantante a Verissimo: “Difficile per la distanza, però…”

Così tra una prova e l’altra in vista della finale Dustin Taylor ha ricevuto il videomessaggio dei suoi fratelli Raine, Travis e della sua gemella Paige di quando erano piccoli e danzavano tutti insieme. Sono poi apparsi in collegamento i genitori del ballerino che in realtà erano nascosti in un camerino della scuola di Maria De Filippi.

Petit: “I miei genitori hanno ripreso a vedersi dopo il mio ingresso ad Amici 2024”/ “Vederli felici è unico”

La sorpresa della famiglia Taylor a Dustin dal forte messaggio

Insieme i vari componenti della famiglia Taylor hanno condiviso con gli spettatori la verità del forte legame che li vincola nonostante la lontananza geografica che li divide. Il ballerino australiano ha così potuto venire a conoscenza di quanto la famiglia sia fiera di lui e del percorso intrapreso ad Amici 2024, fino al conseguimento della popolarità in Italia.

Ingrid, Dave e anche la sua sorella gemella Paige sono corsi ad abbracciarlo, in un turbinio di emozioni per tutti. Si é così potuta riunire anche se solo per un attimo al talent show di Maria De Filippi, dopo otto mesi dall’ultima reunion.

Marisol Castellanos: “Il percorso ad Amici 2024 è la mia rivincita!”/ “Le incomprensioni con papà…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA