Amici, Enula apre il live di una famosa band/Cosa cambia per la fiamma di Leo Gassman

Amici 20, Enula fa un salto di qualità: si esibisce sul palco dei Pinguini Tattici Nucleari

Molti tra i fedeli telespettatori di Amici di Maria De Filippi la ricordano per i live vocals dal tocco elegante e lo stile inconfondibile che più l’hanno contraddistinta in tv e in queste ore Enula torna al centro dell’attenzione mediatica, per un’importante svolta nella sua carriera musicale. Ebbene sì, l’ormai ex allieva di Rudy Zerbi ad Amici 20 di Maria De Filippi è stata ingaggiata per un nuovo progetto in campo musicale, che la conferma tra le giovani promesse di Amici, a diversi mesi di distanza dal suo ingresso al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Enula, a detta di molti tra i suoi fan, si sarebbe dovuta qualificare alla finale del talent per iconicità e talento poliedrico, e nonostante la mancata qualificazione come finalista al format ora può vantare il suo opening act ad un concerto di una famosa band. Ma non solo.

Leo Gassman/ "Figlio e nipote d'arte? Più che un peso, è un piacere"

Così come ripreso da Il vicolo delle news, l’artista si vede impegnata alle prese con alcune date live del suo tour in giro per l’Italia e in questi giorni hai inoltre aperto il live di una delle band più amate del momento in Italia, si tratta del gruppo di Pastello bianco, i Pinguini Tattici nucleari! La notizia dell’opening-act è stata lanciata via social dal collaboratore che segue la cantante sul palco, Alessio Vaccaro.

Leo Gassmann ha la fidanzata?/ Da Anna a Enula...

Insomma, nonostante non appaia più nella scuola di Amici da tempo, neanche nelle vesti di ospite musicale, Enula Bareggi sembra proseguire con dei piccoli e importanti salti di qualità la sua carriera artistica, complice anche la popolarità raggiunta attraverso il talent e il gossip che gravita attorno ai suoi amori, tra cui Gassman junior. E una domanda sorge ora spontanea: come procede invece l’amore per la giovane?

Enula e l’amore, tra Alessandro Cavallo e Leo Gassman

Enula viene ricordata dal pubblico tv per il flirt passionale avuto con il ballerino Alessandro Cavallo, proprio nell’edizione del talent a cui i due hanno preso parte, ovvero Amici 20. I due, nella scuola più spiata d’Italia, hanno consumato un bacio travolgente nella casetta che accoglie gli allievi, ma il loro amore si è rivelato fugace, anche perché fuori dal talent il figlio di Alessandro Gassman, Leo Gassman, attendeva la cantante, sua allora fidanzata. Dal suo canto, incalzata dai media in un recente intervento Enula ha definito “un’amicizia speciale” il rapporto stretto con il ballerino. Tuttavia, anche la lovestory tra Enula e il figlio d’arte è a quanto pare giunta all’epilogo, di recente e nel frattempo i due presunti ex si tengono trincerati in un silenzio mediatico sul loro privato.

Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz: genitori Leo/ "Mi hanno trasmesso libertà..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA