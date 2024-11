Leo Gassmann salva da uno stupro una ragazza: “Non dimenticherò mai le urla”, il racconto choc

Leo Gassmann sarà ospite nella puntata di oggi de La volta buona, venerdì 22 novembre 2024, dopo aver iniziato una carriera nel mondo della musica con le partecipazioni a X Factor e Sanremo Giovani, negli ultimi anni si è avvicinato molto alla recitazione. Ha interpretato Franco Califano nell’omonima fiction Rai ed adesso è al cinema tra i protagonisti del film Una terapia di gruppo. Negli anni scorsi, tuttavia, è balzato agli onori della cronaca Leo Gassmann per aver difeso e soccorso una ragazza da un stupro. Il giovane dopo mentre passeggiava per le vie di Roma ha notato la ragazza, una turista americana, piangere e chiedere aiuto.

Maia Reficco, chi è la fidanzata di Leo Gassmann/ "Nuova storia? Sono molto riservato"

A questo punto Leo ha soccorso la ragazza vittima di violenza, Tilde, e l’ha portata al Policlinico Umberto I. Successivamente ha documentato tutto sui social: “Questa notte io e alcuni passanti abbiamo prestato aiuto a una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un giovane di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito”. Il figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz poi, ha aggiunto di aver “chiamato polizia e un’ambulanza che ha portato via la ragazza per accertamenti”.

Vittorio Gassman, chi è nonno Leo Gassman/ Mattatore della commedia italiana: morto per un attacco cardiaco

Leo Gassmann salva una ragazza da una violenza, lei: “Ho avuto un attacco di panico”

In un’intervista a La Repubblica, invece, è la giovane Tilde ha ringraziato l’attore e cantante e poi ha raccontato cos’è successo in quei tragici momenti: “Io ero andata alla festa con due cari amici. Verso le tre abbiamo deciso di proseguire la serata in un locale a Portonaccio. I miei amici hanno preferito tornare a casa. Io e questo ragazzo siamo saliti su un taxi. Ha provato a toccarmi, a baciarmi. Ho dei ricordi piuttosto sfocati, dei flash. Ricordo solo che ero in strada e piangevo disperata, a un certo punto ho avuto un attacco di panico”