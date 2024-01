Amici, ex coach “ha chiesto di riprendere parte al programma”/ Scoop bomba, web s’interroga: è Luca Jurman?

Amici, l’indiscrezione su un ex coach: “Ha chiesto di riprendere parte al programma”

Emerge una scottante indiscrezione su Amici e sulla possibilità che un celebre ex professore possa fare ritorno nella scuola di Maria De Filippi. A riportare lo scoop, condito da una piccola vena polemica, è Davide Maggio. Il blogger ed esperto di televisione ha infatti condiviso un messaggio, sul proprio profilo X, in cui svela: “Il sapiente musicista, affascinato dai riflettori, prova talmente tanta repulsione per i talent show che negli ultimi tre anni ha chiesto con svariati messaggi (a cui sono seguiti due incontri) di (ri)prendere parte al programma che gli ha dato notorietà“.

LDA sfida gli haters, nel web: "Create voi la canzone!"/ Nuovo singolo in arrivo?

Un messaggio che sta spopolando sul web e alimentando il dibattito, dal momento che non è stato specificato né il programma in questione né tantomeno il musicista interessato. Il web sembra essere totalmente convinto che la trasmissione sia Amici, dal momento che è stato citato un talent show, ma chi potrebbe essere il misterioso destinatario del tweet? Anche in questo caso il giudizio sembra unanime, e la stragrande maggioranza del web è convinta che la persona in questione sia Luca Jurman.

Sanremo 2024: il debutto di Angelina Mango ha un doppio ruolo / Il traguardo dell'ex Amici

Amici, lo scoop riguarda Luca Jurman? Le recenti critiche al talent

Luca Jurman, ormai è risaputo, nell’ultimo periodo non ha risparmiato feroci critiche ad Amici e a ciò che circonda il talent condotto da Maria De Filippi. Dalle stilettate ad Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, considerati inadeguati al ruolo di coach, alle polemiche sull’utilizzo dell’autotune da parte degli allievi. Gli attacchi del musicista sono stati molteplici, e potrebbe essere proprio lui il protagonista di questa indiscrezione di gossip: avrebbe davvero chiesto, negli ultimi anni, di fare ritorno nel talent dopo essere stato vocal coach dal 2007 al 2011?

Amici 23: piovono critiche dal web, sui concorrenti/ C'entra il Capodanno in musica!

Anche il giornalista Giuseppe Candela ha commentato su X il tweet di Davide Maggio, avanzando anche lui il nome dell’ex coach di Amici come ipotesi: “Luca Jurman? Veramente uno sfigato“.

Il sapiente musicista, affascinato dai riflettori, prova talmente tanta repulsione per i talent show che negli ultimi tre anni ha chiesto con svariati messaggi (a cui sono seguiti due incontri) di (ri)prendere parte al programma che gli ha dato notorietà. — Davide Maggio (@davidemaggio) January 3, 2024

Luca Jurman? Veramente uno sfigato. https://t.co/4XugEFgF2U — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 3, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA