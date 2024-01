Amici, ex prof tuona contro: “Cacciato per aver infranto regolamento”/ “Maria De Filippi? Chiusura totale”

Amici, Marco Maccarini (ex prof di canto) tuona: “Cacciato per colpa di un allievo”

Non solo Luca Jurman, anche un altro ex prof di canto di Amici di Maria De Filippi in queste ore ha rotto il silenzio contro il talent di Canale 5. Si tratta di Marco Maccarini, conduttore e cantante che nell’edizione 2015/2016 è stato tra i coach del talent. L’esperienza è durata solo un anno ed il motivo lo ha rivelato solo adesso in un’intervista concessa al podcast Umani molto umani. Tutto sarebbe nato per un malinteso, Marco Maccarini avrebbe infranto il regolamento andando a consolare un allievo, che nello specifico era Andreas Muller. Ma non fu allontanato per questo ma per ciò che disse al ballerino.

L’ex insegnante di canto di Amici, Marco Maccarini, infatti, al podcast ha premesso: “La regola è che non si parla con i ragazzi” e poi ha aggiunto che una sera mentre era a cena con Kledi ha visto Andreas piangere ed ha cercato di consolarlo: “Io gli dico ‘tu non devi prendertela in questo modo perché devi sapere che alcune cose sono accentuate anche nello spettacolo. Se ti hanno detto una cosa, tu usala a tuo favore, ma non chiuderti dietro a quella cosa lì, devi immergerti in questo spettacolone.”

Marco Maccarini perché non è stato più richiamato ad Amici di Maria De Filippi? “Produzione incazz**a”

Stando a quanto ha raccontato Marco Maccarini al podcast Umani molto umani, non sarebbe più stato richiamato ad insegnare ad Amici di Maria De Filippi per il fraintendimento nato con Andreas Muller. Lui voleva solo consolarlo mentre la produzione del talent di Canale 5 ha capito tutt’altro: “Il giorno dopo mi chiama il produttore incaz***o come una bestia che mi dice ‘ma tu hai detto ad Andreas che questo è tutto un circo?” Il conduttore ha provato a difendersi ma pare che la produzione non gli abbia creduto: “Da allora secondo me Maria De Filippi, che ha sentito questa cosa e mi ha fatto subito chiamare deve aver pensato… perché c’è stata una chiusura proprio totale…”

L’esperienza di Marco Maccarini come prof di canto ad Amici non è stata tutta rosa e fiori. Aldilà dell’allontanamento basato su un incomprensione, il conduttore ha definito l’esperienza nel talent condotto da Maria De Filippi stancante, faticosa e che non sentiva appieno nelle sue corde. Queste sono le dichiarazioni di Maccarini, la produzione replicherà? Andreas Muller dirà la sua?











