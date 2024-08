Giovanni Cricca, cantante di soli 21 anni si è ritirato dalle scene per qualche mese dopo l’esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Filmanete, è ritornato sul palco proprio il 9 agosto 2024 dopo un lungo periodo di crisi dato dal fatto che gli ascolti sul suo profilo di Spotify erano troppo bassi. L’artista si è confessato al Corriere della Sera, svelando i momenti più bui della sua carriera e alcuni segreti sulla sua vita. Da piccolo Giovanni Cricca ha vissuto in Australia, dove ha frequentato le scuole elementari mentre i suoi genitori erano impegnati in una missione umanitaria. Ancora oggi.

Il cantante la ricorda come una delle esperienze più belle della sua vita. Poi il racconto di Amici, il talent che lo ha formato tecnicamente più di ogni altra scuola. Anche qui non sono mancati i momenti di crisi, soprattutto alla fine del programma, in cui si lamentava perché gli ascolti di Spotify non salivano toccando i numeri che lui aveva sognato. “E allora sono partito in Africa con mia madre.”, ha confessato Giovanni Cricca, spiegando di aver preso questa decisione dopo un periodo di forte malumore. Il periodo buio è iniziato a gennaio, momento difficile per gli artisti, che vedono il fermo stagionale dei concerti: “Con la bella stagione è più facile essere felici”, afferma il cantante.

Giovanni Cricca di Amici: “Vi racconto quali sono i cantanti a cui mi ispiro”

Lui come tanti altri artisti hanno parlato di essersi sentiti spesso in difficoltà. Ad esempio, Sangiovanni e Tananai si sono ritrovati ad affrontare una lunga crisi personale, che può capitare anche quando gli ascolti si abbassano. “A volte ci sono pressioni dall’esterno”, racconta Giovanni Cricca, spiegando che la vita sui social è difficile. È un mondo in cui “non si è mai tranquilli” dice. Del resto, anche lui è stato colpito dai famosi leoni da tastiera, che hanno tentato di minare la sua stabilità mentale: “Ho imparato che sta alla persona fare da filtro e imparare a gestirti”.

Oggi, Giovanni Cricca è tornato a cantare ed è pronto per iniziare il suo tour di concerti in giro per l’Italia. A settembre, poi, ricomincerà a pianificare l’anno nuovo. Tra gli eventi in programma un concerto a Senigallia, a Cesenatico, a Lecce e Ravenna. Al Corriere della Sera ha anche raccontato quali sono le sue ispirazioni musicali, che spaziano dal metal al pop: ascolta i Metallica, Harry Styles e diversi artisti italiani come Venditti e Lucio Dalla.