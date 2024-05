Amici, Giulia Pauselli: perché si è operata al seno e come sta/ “Ho preso questa decisione…”

In queste ore Giulia Pauselli ha letteralmente commosso il web e i tanti fan che dai primi passi ad Amici di Maria De Filippi non hanno mai smesso di seguirla. La ballerina ha scelto con coraggio di fare un atto d’amore per se stessa dopo aver vissuto, nel 2022, il lieto evento della nascita del suo primo figlio – Romeo Maria – nato dalla storia d’amore con Marcello Sacchetta.

Come racconta Today, Giulia Pauselli si è infatti sottoposta ad una operazione chirurgica al seno dopo i cambiamenti che inevitabilmente ha subito il suo corpo durante e dopo la gravidanza. La giovane ballerina ha raccontato sui social le ragioni di tale scelta toccando il cuore di chiunque abbia letto quelle parole di estrema dolcezza e sincerità. “Questa è una storia d’amore e di cambiamenti… Oggi sono una mamma innamorata follemente del suo bambino ma non dimentico Giulia donna e il diritto di sentirmi bella nuovamente. Ho preso questa decisione di pancia o forse sarebbe meglio dire ‘di petto’…”.

Giulia Pauselli, tutto sotto controllo dopo l’operazione al seno: “Sto bene e sono felice…”

Giulia Pauselli, nel post pubblicato sui social – come riporta Today – ha dunque pubblicato delle foto che raccontano non solo il momento più bello della sua vita scandito dalla nascita di suo figlio, ma anche i cambiamenti del suo corpo fino ad arrivare all’operazione. “Guardo questa immagine fatta di ricordi, un racconto breve ed impattante della mia storia e della mia evoluzione e provo un senso d’amore e gratitudine immenso per l’esperienza che la vita mi ha donato, ma oggi un regalo me lo faccio io”. La ballerina ha poi aggiunto: “Non è un ADV ma solo una storia di cambiamenti, d’amore e di body positivity. Non dobbiamo smettere di sentirci belle, di farci belle e di essere belle. Grazie al dottore e al suo team, gentilissimo e dolcissimo”

Giulia Pauselli, avendo ricevuto numerosi messaggi dai suoi sostenitori, ha chiaramente avvertito l’esigenza di rassicurare i suoi fan in merito allo stato di salute dopo l’operazione al seno. “Eccomi, tutto bene e stra felice! Autonoma quasi in tutto ovviamente sempre attenta alle indicazioni post operatorie”. La professionista di Amici di Maria De Filippi ha poi concluso: “Domani giuro che vi racconto come sta andando, nel frattempo grazie per condividere attraverso i messaggi le vostre esperienze e curiosità”.











