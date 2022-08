Giulia Pauselli di Amici è diventata mamma/ L’annuncio di Marcello Sacchetta e il nome scelto per il figlio

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono diventati genitori: è nato Romeo Maria

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono diventati genitori. La celebre ballerina professionista di Amici ha partorito questa mattina all’Ospedale Gemelli di Roma. Ad annunciarlo è stato Marcello con un commosso post pubblicato su Instagram in cui si vede la manina del piccolo appena arrivato intrecciato a quelle di mamma e papà. Il nome scelto per il figlio è Romeo Maria, e il coreografo e ballerino lo spiega attraverso la didascalia che accompagna il dolce scatto.

Giulia Pauselli, senza filtri prima del parto/ "I cambiamenti fisici? Sono normali"

“D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato.( Romeo e Giulietta di William Shakespeare)”, è la citazione che usa Marcello per annunciare la nascita di suo figlio: “Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile“, conclude.

Amici, Giulia Pauselli si sfoga sulla gravidanza/ "Le persone ti guardano male e..."

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, dall’annuncio della gravidanza alla nascita del figlio

Al momento in cui scriviamo non è ancora arrivato alcun messaggio da parte di Giulia Pauselli, il cui ultimo post social risale a due giorni fa. Probabilmente la neo-mamma sta riposando dopo il parto e sta godendosi questi primi istante al fianco del suo primo figlio. Una grandissima gioia per la coppia che aveva annunciato l’arrivo di un bebè ad Amici. Era stato proprio Marcello Sacchetta, ospite di Maria De Filippi per fare da giudice in una sfida di ballo, a comunicare commosso che la sua Giulia – volto fisso di Amici – era in dolce attesa. Ora quell’attesa è finita: Giulia e Marcello si godo la grande emozione di essere diventati genitori.

Marcello Sacchetta "tradisce" Mediaset con Rai/ Il nuovo ruolo dopo l'addio ad Amici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcello Sacchetta (@marcellosacchetta)













© RIPRODUZIONE RISERVATA