Amici lascia Real Time/ Il pomeridiano torna su Mediaset dopo 7 anni

Amici di Maria De Filippi chiude ufficialmente la sua avventura su Real Time. Dopo sette anni, il pomeridiano del talent show ideato da Maria De Filippi, non sarà trasmesso da Real Time come accaduto negli ultimi anni. La conferma è arrivata nel corso della presentazione del nuovo palinsesto di Discovery Italia di cui fa parte Real Time. Un divorzio che arriva dopo ben sette anni. “Amici confermato? No, dopo 7 anni di matrimonio il contratto è finito. Sarà solo su Mediaset”, ha annunciato Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer di Discovery come ha poi confermato anche Andrea Conti su Twitter. Dopo un matrimonio felice durato ben sette anni, dunque, le strade di Real Time e di Amici si separano definitivamente dopo la scadenza del contratto che non è stato rinnovato.

AMICI DI MARIA DE FILIPPI TORNA SU MEDIASET: IL DAYTIME LASCIA REAL TIME

Nato su canale 5, Amici di Maria De Filippi, nelle ultime edizioni, si era diviso tra Mediaset e Real Time che ha trasmesso il pomeridiano, condotto nel corso degli anni prima da Marcello Sacchetta e Stefano De Martino e poi anche da Lorella Boccia e Paolo Ciavarro dopo l’addio di De Martino. Dal 2013, dunque, Real Time ha dedicato una fascia molto ampia ad Amici trasmettendo anche le puntate dedicate ai casting, cosa che non avverrà con la nuova edizione. Quella vinta da Gaia Gozzi, dunque, è stata l’ultima edizione di Amici trasmessa anche da Real Time durante la fase pomeridiana. In questi anni, canale 5 ha comunque trasmesso una piccola fascia del daytime: per la nuova edizione, dedicherà più spazio al talent show di Maria De Filippi?



